Kiderült mennyi marad a családosok zsebében jövőre – Koncz Zsófia államtitkárral beszélgettünk
Jelentős bővítések jönnek a családtámogatási rendszerben. A változások a jövedelmekre és a munkavállalási kedvre is hatással lehetnek – ezekről az intézkedésekről és kapcsolódó témákról beszélt Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a Világgazdaság podcastjében. Az államtitkár részletesen ismertette a 2025-ben és 2026-ban életbe lépő legjelentősebb családtámogatási intézkedéseket, amelyekkel együtt jövőre 4802 milliárd forint kerül a háztartásokhoz, ami a GDP mintegy 5 százalékát teszi ki.
Koncz Zsófia: megduplázódik a családi adókedvezmény
A támogatási rendszer egyik legfontosabb eleme a családi adókedvezmény megduplázása. Az átmeneti lépcsők után 2026 januárjától válik teljessé a rendszer: ekkortól egy egygyermekes család 20 ezer, egy kétgyermekes 80 ezer, míg egy háromgyermekes közel 200 ezer forint kedvezményt érvényesíthet havonta.
A kedvezmény több mint egymillió háztartást érint.
Jelentős elem a szja-mentesség további bővítése.
- A 30 év alatti édesanyák és a 25 év alatti fiatalok mellett
- 2025 októberétől már minden háromgyermekes édesanya is szja-mentességet kapott,
- így a számítások alapján egy háromgyermekes, átlagkeresetű anya 109 ezer forinttal jár jobban havonta,
- ami éves szinten több mint 1,3 millió forintot jelent,
- januártól pedig a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének fokozatos bevezetése kerül sorra.
A családokért felelős államtitkár a részmunkaidőben dolgozó szülők helyzetére is kitért. A CsED Extra új lehetőséget nyit az olyan szakmában dolgozó szülőknek, ahol a szülés utáni azonnali munkába állás gyakorlati szükséglet – például ügyvédek, fodrászok, könyvelők esetében. A jogosultak a CSED 70 százalékát továbbra is megkapják, miközben saját praxisukat is fenntarthatják.
Gazdasági szempontból a változások egyik fő hatása az, hogy
a családoknál maradó többlet összeg a fogyasztásban és megtakarításokban egyaránt megjelenhet.
Koncz Zsófia kiemelte, hogy a támogatási rendszer célja a választási szabadság erősítése: a szülők maguk dönthetik el, hogy otthon maradnak a gyermekkel vagy visszatérnek a munkaerőpiacra — a támogatások mindkét utat biztonságosabbá teszik.