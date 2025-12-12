Kiderült mennyi marad a családosok zsebében jövőre – Koncz Zsófia államtitkárral beszélgettünk

Jelentős bővítések jönnek a családtámogatási rendszerben. A változások a jövedelmekre és a munkavállalási kedvre is hatással lehetnek – ezekről az intézkedésekről és kapcsolódó témákról beszélt Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a Világgazdaság podcastjében. Az államtitkár részletesen ismertette a 2025-ben és 2026-ban életbe lépő legjelentősebb családtámogatási intézkedéseket, amelyekkel együtt jövőre 4802 milliárd forint kerül a háztartásokhoz, ami a GDP mintegy 5 százalékát teszi ki.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

Koncz Zsófia: megduplázódik a családi adókedvezmény

A támogatási rendszer egyik legfontosabb eleme a családi adókedvezmény megduplázása. Az átmeneti lépcsők után 2026 januárjától válik teljessé a rendszer: ekkortól egy egygyermekes család 20 ezer, egy kétgyermekes 80 ezer, míg egy háromgyermekes közel 200 ezer forint kedvezményt érvényesíthet havonta.

A kedvezmény több mint egymillió háztartást érint.

Jelentős elem a szja-mentesség további bővítése.

A 30 év alatti édesanyák és a 25 év alatti fiatalok mellett

2025 októberétől már minden háromgyermekes édesanya is szja-mentességet kapott,

így a számítások alapján egy háromgyermekes, átlagkeresetű anya 109 ezer forinttal jár jobban havonta,

ami éves szinten több mint 1,3 millió forintot jelent,

januártól pedig a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének fokozatos bevezetése kerül sorra.

A családokért felelős államtitkár a részmunkaidőben dolgozó szülők helyzetére is kitért. A CsED Extra új lehetőséget nyit az olyan szakmában dolgozó szülőknek, ahol a szülés utáni azonnali munkába állás gyakorlati szükséglet – például ügyvédek, fodrászok, könyvelők esetében. A jogosultak a CSED 70 százalékát továbbra is megkapják, miközben saját praxisukat is fenntarthatják.

Gazdasági szempontból a változások egyik fő hatása az, hogy

a családoknál maradó többlet összeg a fogyasztásban és megtakarításokban egyaránt megjelenhet.

Koncz Zsófia kiemelte, hogy a támogatási rendszer célja a választási szabadság erősítése: a szülők maguk dönthetik el, hogy otthon maradnak a gyermekkel vagy visszatérnek a munkaerőpiacra — a támogatások mindkét utat biztonságosabbá teszik.