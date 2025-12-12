Deviza
EUR/HUF383.73 +0.19% USD/HUF327.12 +0.29% GBP/HUF437.83 +0.22% CHF/HUF411.52 +0.25% PLN/HUF90.79 +0.19% RON/HUF75.39 +0.23% CZK/HUF15.83 +0.06% EUR/HUF383.73 +0.19% USD/HUF327.12 +0.29% GBP/HUF437.83 +0.22% CHF/HUF411.52 +0.25% PLN/HUF90.79 +0.19% RON/HUF75.39 +0.23% CZK/HUF15.83 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,731.87 +0.47% MTELEKOM1,752 +0.23% MOL2,938 0% OTP34,580 +0.75% RICHTER9,705 +0.77% OPUS559 +0.54% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS150 -1.33% WABERERS5,320 -1.5% BUMIX10,024.19 -0.31% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,409.46 +0.05% BUX109,731.87 +0.47% MTELEKOM1,752 +0.23% MOL2,938 0% OTP34,580 +0.75% RICHTER9,705 +0.77% OPUS559 +0.54% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS150 -1.33% WABERERS5,320 -1.5% BUMIX10,024.19 -0.31% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,409.46 +0.05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
VG Vidcast
Koncz Zsófia
forint
államtitkár
munkaerőpiac
gyermek
otthon

Kiderült mennyi marad a családosok zsebében jövőre – Koncz Zsófia államtitkárral beszélgettünk

A GDP 5 százalékát fordítják családtámogatásokra 2026-ban. Koncz Zsófia részletesen elmagyarázta, hogy ki, miért jár jól.
A podcast vendége: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára
Szerkesztő: VG
2025.12.12, 10:09

Jelentős  bővítések jönnek a családtámogatási rendszerben. A változások a jövedelmekre és a munkavállalási kedvre is hatással lehetnek – ezekről az intézkedésekről és kapcsolódó témákról beszélt Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a Világgazdaság podcastjében. Az államtitkár részletesen ismertette a 2025-ben és 2026-ban életbe lépő legjelentősebb családtámogatási intézkedéseket, amelyekkel együtt jövőre 4802 milliárd forint kerül a háztartásokhoz, ami a GDP mintegy 5 százalékát teszi ki.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

Koncz Zsófia: megduplázódik a családi adókedvezmény

A támogatási rendszer egyik legfontosabb eleme a családi adókedvezmény megduplázása. Az átmeneti lépcsők után 2026 januárjától válik teljessé a rendszer: ekkortól egy egygyermekes család 20 ezer, egy kétgyermekes 80 ezer, míg egy háromgyermekes közel 200 ezer forint kedvezményt érvényesíthet havonta. 

A kedvezmény több mint egymillió háztartást érint.

Jelentős elem a szja-mentesség további bővítése. 

  • A 30 év alatti édesanyák és a 25 év alatti fiatalok mellett 
  • 2025 októberétől már minden háromgyermekes édesanya is  szja-mentességet kapott, 
  • így a számítások alapján egy háromgyermekes, átlagkeresetű anya 109 ezer forinttal jár jobban havonta, 
  • ami éves szinten több mint 1,3 millió forintot jelent, 
  • januártól pedig a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének fokozatos bevezetése kerül sorra.

A családokért felelős államtitkár a részmunkaidőben dolgozó szülők helyzetére is kitért. A CsED Extra új lehetőséget nyit az olyan szakmában dolgozó szülőknek, ahol a szülés utáni azonnali munkába állás gyakorlati szükséglet – például ügyvédek, fodrászok, könyvelők esetében. A jogosultak a CSED 70 százalékát továbbra is megkapják, miközben saját praxisukat is fenntarthatják.

Gazdasági szempontból a változások egyik fő hatása az, hogy 

a családoknál maradó többlet összeg a fogyasztásban és megtakarításokban egyaránt megjelenhet. 

Koncz Zsófia kiemelte, hogy a támogatási rendszer célja a választási szabadság erősítése: a szülők maguk dönthetik el, hogy otthon maradnak a gyermekkel vagy visszatérnek a munkaerőpiacra — a támogatások mindkét utat biztonságosabbá teszik.

Podcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu