Már nem elég jól befektetni: az MBH Csoport és partnerei úttörő megoldása a családi vagyon jövőjének megtervezésében is segít

A private banking hosszú időn keresztül elsősorban a klasszikus befektetések világáról szólt: portfóliókról, hozamokról, eszközallokációról és piaci lehetőségekről. Az elmúlt évek azonban alapvetően átalakították a tehetős ügyfelek igényeit. Egyre többen teszik fel a kérdést: milyen alternatív befektetések léteznek? Mi történik a családi vagyonnal tíz, húsz vagy harminc év múlva? Ki veszi át a vállalkozást? Hogyan lehet elkerülni az öröklési konfliktusokat? És hogyan lehet úgy megőrizni a felhalmozott értéket, hogy az a következő generáció számára is biztonságot jelentsen?

Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Már nem elég jól befektetni: az MBH Bank úttörő megoldása a családi vagyon jövőjének megtervezésében is segít

Ezekre a kérdésekre kíván választ adni az MBH Bank Private Banking tavaly elindított holisztikus családi vagyontervezési szolgáltatása, amely az MBH Bank Private Banking területének szakmai támogatásával, az MBH Csoporthoz tartozó MBH Forrás Zrt. és partnerei közötti együttműködési megállapodás alapján, az MBH Csoport privátbanki ügyfelei számára vált elérhetővé. A kezdeményezés abból a felismerésből született, hogy a privátbanki ügyfelek igényei messze túlmutatnak a bankban tartott befektetéseken. A tapasztalat azt mutatja, hogy ugyanaz az ügyfél egyszerre rendelkezik ingatlanokkal, vállalkozásokkal, műtárgyakkal, nemesfémekkel és más pénzügyi eszközökkel is, ezek pedig csak együtt alkotnak valódi vagyont.

Czalbert László szerint a klasszikus szemléletet ezért fel kellett váltania egy átfogó megközelítésnek. A befektetési tanácsadás ma már nem csupán a bankban kezelt portfólióra épül, hanem figyelembe veszi az ügyfél teljes vagyoni helyzetét. Ennek során az sem jelent problémát, ha az ügyfél más pénzintézeteknél is rendelkezik befektetésekkel. Sőt, a diverzifikációt a bank kifejezetten támogatja, hiszen a kockázatok csökkentésének egyik legfontosabb eszköze éppen az, hogy a vagyon több intézmény, több eszközosztály és több befektetési forma között oszlik meg.

Az időzítés sem véletlen. Magyarországon most kezdődik az a több évtizedes folyamat, amelynek során a rendszerváltás után felépített családi vállalkozások tulajdonosai fokozatosan átadják cégeiket és vagyonukat a következő generációnak. A szakmai becslések szerint ez a folyamat 2025 és 2045 között zajlik le teljes egészében. Ez azt jelenti, hogy a következő húsz évben vállalkozások ezrei néznek majd szembe a generációváltás kérdésével.

A legnagyobb kihívást azonban nem a jogi vagy pénzügyi szabályozás jelenti, hanem az emberi tényező. Sok vállalkozó egyszerűen halogatja a döntést, vagy nem is ismeri fel időben, hogy foglalkoznia kellene az örökléssel. Pedig egy megfelelően előkészített vagyontervezés jelentősen csökkentheti a későbbi konfliktusok, perek és családi viták kockázatát.

Éppen ezért a bank nemcsak befektetési megoldásokat kínál, hanem olyan partneri hálózatot is kiépített, amelynek tagjai a vagyontervezés különböző területein segítik az ügyfeleket. A partnerek között megtalálhatók

bizalmi vagyonkezeléssel,

adótanácsadással,

jogi kérdésekkel,

fizikai aranykereskedelemmel,

alternatív befektetésekkel,

ingatlanokkal,

valamint családi alkotmány készítésével foglalkozó szakemberek is.

A privátbankár szerepe ebben a rendszerben elsősorban az, hogy felismerje az ügyfél igényeit, majd összekösse őt a megfelelő szakértővel. A konkrét tanácsadást már az adott szakterület specialistái végzik.