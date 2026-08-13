Már nem elég jól befektetni: az MBH Csoport és partnerei úttörő megoldása a családi vagyon jövőjének megtervezésében is segít
A private banking hosszú időn keresztül elsősorban a klasszikus befektetések világáról szólt: portfóliókról, hozamokról, eszközallokációról és piaci lehetőségekről. Az elmúlt évek azonban alapvetően átalakították a tehetős ügyfelek igényeit. Egyre többen teszik fel a kérdést: milyen alternatív befektetések léteznek? Mi történik a családi vagyonnal tíz, húsz vagy harminc év múlva? Ki veszi át a vállalkozást? Hogyan lehet elkerülni az öröklési konfliktusokat? És hogyan lehet úgy megőrizni a felhalmozott értéket, hogy az a következő generáció számára is biztonságot jelentsen?
Már nem elég jól befektetni: az MBH Bank úttörő megoldása a családi vagyon jövőjének megtervezésében is segít
Ezekre a kérdésekre kíván választ adni az MBH Bank Private Banking tavaly elindított holisztikus családi vagyontervezési szolgáltatása, amely az MBH Bank Private Banking területének szakmai támogatásával, az MBH Csoporthoz tartozó MBH Forrás Zrt. és partnerei közötti együttműködési megállapodás alapján, az MBH Csoport privátbanki ügyfelei számára vált elérhetővé. A kezdeményezés abból a felismerésből született, hogy a privátbanki ügyfelek igényei messze túlmutatnak a bankban tartott befektetéseken. A tapasztalat azt mutatja, hogy ugyanaz az ügyfél egyszerre rendelkezik ingatlanokkal, vállalkozásokkal, műtárgyakkal, nemesfémekkel és más pénzügyi eszközökkel is, ezek pedig csak együtt alkotnak valódi vagyont.
Czalbert László szerint a klasszikus szemléletet ezért fel kellett váltania egy átfogó megközelítésnek. A befektetési tanácsadás ma már nem csupán a bankban kezelt portfólióra épül, hanem figyelembe veszi az ügyfél teljes vagyoni helyzetét. Ennek során az sem jelent problémát, ha az ügyfél más pénzintézeteknél is rendelkezik befektetésekkel. Sőt, a diverzifikációt a bank kifejezetten támogatja, hiszen a kockázatok csökkentésének egyik legfontosabb eszköze éppen az, hogy a vagyon több intézmény, több eszközosztály és több befektetési forma között oszlik meg.
Az időzítés sem véletlen. Magyarországon most kezdődik az a több évtizedes folyamat, amelynek során a rendszerváltás után felépített családi vállalkozások tulajdonosai fokozatosan átadják cégeiket és vagyonukat a következő generációnak. A szakmai becslések szerint ez a folyamat 2025 és 2045 között zajlik le teljes egészében. Ez azt jelenti, hogy a következő húsz évben vállalkozások ezrei néznek majd szembe a generációváltás kérdésével.
A legnagyobb kihívást azonban nem a jogi vagy pénzügyi szabályozás jelenti, hanem az emberi tényező. Sok vállalkozó egyszerűen halogatja a döntést, vagy nem is ismeri fel időben, hogy foglalkoznia kellene az örökléssel. Pedig egy megfelelően előkészített vagyontervezés jelentősen csökkentheti a későbbi konfliktusok, perek és családi viták kockázatát.
Éppen ezért a bank nemcsak befektetési megoldásokat kínál, hanem olyan partneri hálózatot is kiépített, amelynek tagjai a vagyontervezés különböző területein segítik az ügyfeleket. A partnerek között megtalálhatók
- bizalmi vagyonkezeléssel,
- adótanácsadással,
- jogi kérdésekkel,
- fizikai aranykereskedelemmel,
- alternatív befektetésekkel,
- ingatlanokkal,
- valamint családi alkotmány készítésével foglalkozó szakemberek is.
A privátbankár szerepe ebben a rendszerben elsősorban az, hogy felismerje az ügyfél igényeit, majd összekösse őt a megfelelő szakértővel. A konkrét tanácsadást már az adott szakterület specialistái végzik.
A jól felépített portfólió célja nem pusztán a hozam maximalizálása, hanem az is, hogy ellenálló maradjon a piaci korrekciókkal szemben
A családi alkotmány különösen fontos eleme lehet ennek a folyamatnak. Ez nem jogszabály, hanem egy olyan részletes dokumentum, amely rögzíti, mi történjen a családi vagyonnal különböző élethelyzetekben. Nemcsak arra ad választ, hogy ki örököl, hanem arra is, hogyan működjön tovább egy vállalkozás, mi történjen váratlan események vagy akár cselekvőképtelenség esetén. Egy jól kidolgozott családi alkotmány jelentős későbbi jogi költségektől és családi konfliktusoktól óvhatja meg az érintetteket.
A vagyontervezés mellett természetesen továbbra is fontos szerepet kapnak a befektetések. Az ügyfelek érdeklődése ma már jóval szélesebb körű, mint korábban. A hagyományos pénzügyi termékek mellett egyre többen keresik az alternatív befektetési lehetőségeket, legyen szó műtárgyakról, fizikai aranyról vagy más értékőrző eszközökről. Czalbert László szerint sok ügyfél eredetileg nem is gondol a műtárgyakra befektetésként, de amikor megismeri ezt a piacot, felismeri, hogy egy értékes alkotás nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem hosszú távon jelentős értéknövekedést is hozhat.
A jelenlegi befektetési trendek között kiemelkedő népszerűségnek örvendenek az abszolút hozamú befektetési alapok is. A szakember ugyanakkor hangsúlyozza, a jól felépített portfólió célja nem pusztán a hozam maximalizálása, hanem az is, hogy ellenálló maradjon a piaci korrekciókkal szemben. Ez különösen fontos azoknál az ügyfeleknél, akik számára a vagyonmegőrzés már fontosabb cél, mint a gyors gyarapodás.
A private banking világában továbbra is meghatározó érték marad a személyes kapcsolat.
Bár a digitalizáció gyors ütemben fejlődik, és az MBH Bank is folyamatosan fejleszti digitális szolgáltatásait, mobilplatformjait és mesterséges intelligenciával támogatott megoldásait, a vagyonos ügyfelek továbbra is igénylik a személyes konzultációkat. A digitális eszközök elsősorban a háttérfolyamatok gyorsítását szolgálják: a bankárok gyorsabban készülhetnek fel egy-egy ügyféltalálkozóra, hatékonyabban dolgozhatnak, ami végső soron jobb ügyfélélményt eredményezhet.
A beszélgetés végén Czalbert László arról is beszélt, hogy számára a következő évek legfontosabb mércéje nem az állomány növekedése vagy az üzleti eredmények lesznek, hanem az ügyfelek elégedettsége. Meggyőződése szerint ha sikerül időben felhívni a figyelmet a generációváltás, a cégörökítés és a tudatos vagyontervezés jelentőségére, akkor a bank valódi hozzáadott értéket tud teremteni ügyfelei számára. A következő két évtized egyik legfontosabb feladata ugyanis nem egyszerűen a vagyon kezelése lesz, hanem annak biztosítása, hogy az értékek és a családi vállalkozások sikeresen öröklődjenek tovább a következő generációra.
„A jelen cikk és a cikkben található felvétel kizárólag marketing célú általános tájékoztatási célt szolgál, és nem minősül az anyagokban említett szolgáltatások MBH Forrás Zrt. vagy az MBH Bank Nyrt. általi közvetítésének, szolgáltatások ismertetésének. A cikkben és a felvételen szereplő szolgáltatásokat a MBH Forrás Zrt-vel együttműködésében álló partnerek nyújtják, a szolgáltatások feltételeit a partnerek határozzák meg. Az MBH Bank Nyrt. az MBH Forrás Zrt. közreműködője. A cikkben foglalt és a felvételen elhangzó információk a közzététel időpontjában érvényesek.”