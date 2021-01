Az oltási munkacsoport támogatja a kormánynak azt a szándékát, hogy ha van bárhol is a világban elérhető biztonságos és hatásos vakcina, azt meg kell venni.

Jelenleg minden Magyarországra beérkezett vakcinát eloltottak, mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az Operatív Törzs tájékoztatóján. Most a vakcina hiánya fékezi az oltási folyamatot.

Magyarországon eddig 129 689 fő kapott oltást 1643-an pedig már a második oltását is megkapta.

A következő Pfizer szállítmány szerdán várható, ez 35 685 fő oltását teszi lehetővé, de az újabb szállítmányra majd egy újabb hetet kell várni – tette hozzá.

Ebből következik, hogy lassabban tudnak haladni az oltásokkal, mint ahogy szeretnének. Az államtitkár kiemelte,

az oltási munkacsoport támogatja a kormánynak azt a szándékát, hogy ha van bárhol is világban elérhető biztonságos és a hatásos vakcina azt meg kell venni.

A munkacsoport több verziót is kidolgozott, ha lenne elég oltóanyag akár egy tömeges oltási hétvégét is be tudnak iktatni. Az oltási sorrend nem változott – hangsúlyozta az államtitkár. Ha lesz vakcina akkor kórházi oltópontokon, szakrendelőkben és a házi orvosoknál kaphatja meg az oltást a lakosság, de ha szükséges a szavazóköri helyeket is bevonják.

György István elmondta: a hétvégén egy pilot program keretében Békássy Szabolcs országos háziorvosi kollégium vezetővel egyeztetve Dundavarsányban letesztelték azt, hogy a háziorvosi rendelők oltási kapacitása hogyan néz ki és 120 családorvost beoltottak, a program sikeres volt. Ebből is látszik, hogy a praxisok alkalmasak a folyamatra.

György István hangsúlyozta, az oltási munkacsoport,

ha van oltóanyag akár egymillió ember két nap alatti oltására is fel van készülve.

György István megerősítette: minden célcsoport értesülni fog a rá vonatkozó információkról, hogy mikor és hol kaphatja majd meg a koronavírus elleni védőoltást.