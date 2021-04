A járvány kitörése óta, most először áll rendelkezésre annyi vakcina Magyarországon, hogy aki be akarja oltatni magát az 1-2 napon belül a vakcinát megkaphatja – jelentette be György István a Miniszterelnökség államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője. Kiemelte:

Magyarországon 10 emberből, hét már az első oltását megkapta.

Statisztikai adatik szerint a magyar lakosság 38 százaléka már legalább az első oltását megkapta, szemben az európai uniós 22 százalékos átoltottsággal. Eddig, 3,7 millióan kaptak első oltást, 1,7 millióan pedig már mindkét oltáson túl vannak. Az oltásra regisztráltak száma, 4,5 millió fő, 74 százalékuk már oltást is kapott. Jelenleg a regisztráltak közül 1,2 millióan várnak védőoltásra.

Az országban rendelkezésre álló Pfizer/BionTech vakcinákkal a 16-18 évesek oltási sorozata is hamarosan elkezdődhet,

azok számára is beadható a védőoltás, akik három hónapja estek át a fertőzésen – tette hozzá György István. A tinik oltásával kapcsolatban döntés hamarosan várható.

Hangsúlyozta, a következő napokban is nyitva marad az online időpont foglaló rendszer és az AstraZeneca vakcinára is megnyitják a foglalás lehetőségét, közel 200 ezer adag ilyen vakcinát adnak ki az oltópontoknak.

A heti vakcinák mennyisége rendkívül magas, mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján.

A heti vakcinák mennyisége:

38 400 Moderna

355 680 Pfizer

780 000 Szputnyik V

24 000 Janssen

400 000 Sinoparm

44 400 Moderna

343 200 AstraZeneca

Mivel nagy mennyiségű és sokféle vakcina áll rendelkezésre, ezért a Magyarországon szolgálatot teljesítő külföldi diplomaták számára is biztosítják a vakcinát, ugyanakkor ugyanezt elvárják a külföldön szolgálatot teljesítő magyar diplomatákkal szemben is – mondta Müller Cecília.

Kiemelte: csütörtöktől a népegészségügyi szűrővizsgálatok rendszere újraindulhat, ezek azok amelyek a daganatok korai felismerését teszik lehetővé. Így ismét végeznek emlő és méhnyakrák valamint vastagbélrák szűrővizsgálatokat is.

Megkezdődött szerdán az Európai Bizottság által az AstraZenaca ellen szerződésszegés címén indított per

A brüsszeli bírósági meghallgatáson az Európai Unió ügyvédjei sürgették, hogy a brit-svéd gyógyszergyártó minden üzeméből, így a szigetországiakból is azonnal indítsa el a megígért szállítmányokat – az AstraZeneca jogi képviselője szerint viszont ez a kötelezettség nem szerepel a szerződésben. Az első meghallgatás mindössze egy óráig tartott, a következőt május 26-án tartják, az ítélet pedig júniusra várható.