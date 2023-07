Csaba tök jól van, erőtől duzzadva ereszkedik az alaptáborba – erről hétfőn délelőtt 11 óra körül beszélt a Világgazdaságnak a Magyarországi Kárpát Egyesület elnöke. Wehner Géza az egyike annak a néhány személynek, akik kapcsolatban állnak a Nanga Parbatot meghódító magyar hegymászóval.

Varga Csaba 20 órán át nem adott életjelet magáról, de most kiderült: jól van (Fotó: Kovács Anikó/MTI)

Varga Csaba magyar idő szerint még vasárnap 12 óra körül ért fel a világ kilencedik legmagasabb hegyére. Ez egyébként meglehetősen késői időpontnak számít. A 8126 méteres csúcson Wehner Géza elmondása szerint akkora volt a szél, hogy a nagyváradi építész-hegymászó nem is tudott bejelentkezni a csapatánál.

De természetesen dokumentálta, filmet készített a csúcssikerről.

Ezt követően elindult lefelé és eközben már kapcsolatba tudott lépni a feleségével, akinek elmondta, hogy sikeresen felért és kielégítő az állapota. Csakhogy ezt követően semmilyen hírt nem adott magáról egészen hétfő hajnalig. Ekkor lépett újra kapcsolatba a feleségével és a hazajáró stábjával, Wehner Géza pedig rajtuk keresztül ismeri az elhangzottakat.

Varga Csaba jó döntést hozott, a lengyel mászótársa az életét vesztette

A 41 éves sportember elképesztő fizikai és mentális terhelésen van túl, több mint 24 órás mászást produkált 7000 méteres szint fölött, ennek egy részét a halálzónában töltve. Ennek főképp az volt az oka, hogy a 6750 méteren lévő 3-as táborból indította el közvetlenül a csúcstámadást és nem használta a 7200 méteres 4-es pihenőt. Hogy miért, arról eltérő értelmezések láttak napvilágot: bizonyos szakmai körök szerint eleve ki se építették a 4-es tábort, viszont Wehner Géza most arról beszélt lapunknak, hogy Varga Csaba a rossz idő miatt nem iktatta közbe a 4-es tábort. Mindenesetre ez azt jelentette, hogy mintegy 1400 méteres szintemelkedést kellett leküzdenie a 8125 méteres csúcsig.

Nem lehet elégszer megismételni, hogy ez Varga Csabának sikerült pótlólagos oxigén és teherhordók segítsége nélkül.

A magyar hegymászó nem egyedül mászott, két lengyel társával indult meg a csúcsra, akikkel korábban összebarátkozott. Rajtuk kívül mások is voltak, aki ugyanakkor indították a csúcstámadást. Köztük többen oxigénpalack nélkül. Varga Csaba egyik lengyel társa időközben visszafordult, mivel egy lezuhanó kő eltalálta. A másik lengyel hegymászóval viszont fent volt a csúcson. Közösen kezdték meg az ereszkedést, valamikor vasárnap este el is érték a 4-es tábort. Ott már éjszakázott egy teljesen kimerült csoport és a lengyel mászó is úgy döntött, hogy 7200 méteren tölti az éjszakát. Varga Csaba viszont tovább folytatta az utat a 3-as táborba, tehát 6750 méterre.

Utóbb kiderült: a magyar hegymászó jó döntést hozott, lejutott a 3-as táborba, ahol az éjszakát is töltötte. Lengyel társa viszont az éjszaka folyamán rosszul lett és az életét vesztette a 4-es táborban.

Hol van most Varga Csaba hegymászó?

Wehner Géza arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy a magyar hegymászó a 4200 méteren lévő alaptáborba ereszkedik, amelyet terv szerint a kora délutáni órákig, 14 óra magasságában el is érhet. A Nanga Parbat érdekessége, hogy az alaptábor alatti rész kifejezetten nehéz, technikás. "De Csaba nagyon profi, ezt a részt már kétszer is megcsinálta az aklimatizációs körei alatt" – emelte ki a Magyarországi Kárpát Egyesület elnöke.