Tízezer szoba, akár 30 ezer vendég egyszerre, másfélmillió négyzetméter – csak néhány adat azok közül, amik az Abraj Kudai szállodát jellemzik. Pontosabban jellemeznék, mert hiába jelentették be még a 2010-es évek elején, hogy a szaúdi kormány Mekkában megépíti a világ eddigi legnagyobb hoteljét, a projekt azóta sem valósult meg. Sőt, egyre többen kétségbe vonják, hogy valaha is egyáltalán megvalósul.

Az Abraj Kudai a világ legnagyobb szállodája lenne, ha elkészül

(Fotó: Dar.com / Dar.com)

Milyen a világ legnagyobb szállodája?

Pedig a szándék és az akarat adott. Szaúd-Arábia nem sajnálta rá a pénzt,

mintegy 3,5 milliárd dolláros, ez mai árfolyammal számolva majdnem 1300 milliárd forintos büdzsét rendelt a projekthez.

Nyilván önmagában már a beruházás méretei is indokolják a csillagászati összeget, elvégre mégis csak arról van szó, hogy a jelenleg világrekorder szálloda, a malajziai First World Hotel 7351 szobájához képest majdnem háromezerrel többet tervezett a királyság, a második MGM Grand Las Vegas 6852 szobájához képest pedig még látványosan nagyobb az Abraj Kudai. Csakhogy az árat a már-már őrült luxus is feljebb srófolta, amit beterveztek a mekkai komplexumba.

Az épület eleve tizenkét toronyból állna, egyfajta gyűrűt alkotva.

Mindegyik 45 emeletes, tíz 4, kettő pedig 5 csillagos minősítéssel.

Nem elírás, hetven étterem működne benne.

Mintegy háromezer férőhelyes parkolót alakítanának ki.

A tornyok tetején legalább négy helikopterleszálló lenne.

Bálterem, buszpályaudvar és bevásárlóközpont is helyet kap.

A szobák ára 5000 dollártól indul éjszakánként.

Ez azonban egyelőre tehát mind csak terv, mert a szálloda nincs kész és egyelőre nem is látszik, mikorra adhatják át.

Miért nincs még kész a világ legnagyobb szállodája?

Erre a kérdésre van egy általános és egy nagyon konkrét válasz. Mekka közkedvelt turista célpont, azonban kiemelt időszak az éves zarándoklat, a haddzs, amikor több mint 2,5 millió muszlim özönlik a városba. Ilyenkor értelemszerűen a helyi szállodákban egy tűt sem lehet leejteni, tömeg alszanak sátrakban. A szaúdi kormány állítólag ezeket az állapotokat megelégelve szánta rá magát a Abraj Kudai projektjére. Tehát miután ez egy kormányzati beruházás, teljes egészében a központi finanszírozásól függ. Szaúd-Arábia financiális helyzete lényegében az olaj árfolyamától függ, és miután ebben jókora kilengések voltak az elmúlt évtizedben, a beruházásra hol több, hol kevesebb, hol egyáltalán nem jutott pénz. Ez tehát az általános körülmény.

A konkrét indok pedig egy szörnyű tragédia, ami 2015. szeptember 11-én történt. A dátum különösen hátborzongató, ha hozzátesszük, hogy egy olyan építkezésen következett be, aminek a kivitelezője a néhai terroristavezér,

Oszama bin Láden családi vállalkozása, a Binladin csoport.

A társaságot a WTC-tornyok elleni, 2001. szeptember 11-én végrehajtott merényletet kitervelő al-Kaida vezetőjének édesapja, Mohammed bin Láden alapította, és egyébként a világ egyik legnagyobb építőipari vállalkozása. A Binladin 2015. szeptember 11-én a Kába szentély közvetlen környezetében dolgozott a szaúdi kormány megbízásából, hogy kiszélesítse és javítsa a teret, alkalmasabbá téve a tömegek fogadására. A tér egy 2400 négyzetméteres részén hoztak volna létre árnyékolást, amihez 45 méter magas tartókat kezdek rögzíteni. Ehhez majdnem száz toronydarut állítottak fel. Aznap masszív vihar csapott le Mekkára, a kora esti órákban pedig az egyik 220 méteres vasszerkezet megbillent, rázuhant a mecsetre és több mint 200 embert temetett maga alá. A cég azt állította, hogy nem hibáztak és minden előírást betartottak, a szerencsétlenséget pedig "Isten keze" okozta.

Megépül-e valaha a világ legnagyobb szállodája?

Akárhogy is, az eset miatt a Binladin csoport iránt megcsappant a bizalom, ez pedig kihatott az Abraj Kudai építésére is, ami hosszú időre le is állt. Igaz, azóta a Binladin újra visz szaúdi projekteket. A világ legnagyobb szállodája kapcsán azonban jelenleg nem világos, mi a terv: elkészül-e egyáltalán és ha igen, mikor. Eredetileg ugyanis arról volt szó, hogy az Abraj Kudai már 2017-től fogadja a vendégeket, ami tehát elmaradt. Új dátumot azonban hivatalosan nem közöltek. Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy a projekt lekerült a napirendről. A befejezésre a legnagyobb reményt az adja, a 230 méter magas tornyok legfelső öt emeletét a szaúdi királyi család magának tartja fenn.