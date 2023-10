Az elmúlt hetekben komoly hazai és nemzetközi sajtóvisszhangot váltott ki a mosonmagyaróvári Királydomb utca. Az itteni útszakaszt frissen aszfaltozták, csakhogy párját ritkító megoldással: a burkolat kellős közepén hagyták a villanyoszlopokat. Az eredmény szürreális, nem véletlen, hogy némi túlzással a csodájára jár a világ.

A mosonmagyaróvári Királydomb utca már nem a világ legfurább útszakasza, a gyáli Könyves Kálmán utca ugyanis még furcsább. Fotó: Facebook

Jogosan lehetett feltételezni, hogy egyedülálló megoldásról van szó és még egy ilyet biztosan nem találni a világon. Ennél nagyobbat nem is lehetett volna tévedni és ehhez még csak nem is kellett átlépni Magyarország határát. Ugyanis a Mosonmagyaróvártól mindössze 180 kilométerre fekvő Gyálon még egy, talán a királydombinál is látványosabb horrorútra bukkantunk. Ez pedig a Könyves Kálmán utca, ami így néz ki:

Hogy néz ki a gyáli Könyves Kálmán utca?

A gyönyörűen megvalósított szabadidőpark mellett futó Könyves Kálmán utca ugyan mostanában nem kapott új kopóréteget, a villanykarók viszont így is ki tudja, mióta az útszakasz kellős közepén helyezkednek el az utca elejétől a végéig. Összesen tizenegy oszlopot számoltunk, ezek közül a kedvenc vitán fel az, amelyik a Könyves Kálmán és a Tompa Mihály utca kereszteződésében áll. Igaz, ezek a póznák annyival szembeötlőbbek a mosonmagyaróvári társaikhoz képest, hogy mindegyik kapott fényvisszaverő kötényt a lábához. Ezzel együtt sem lehet azt mondani, hogy az utca kialakítása ne lenne véleményes a közlekedésbiztonság szempontjából.

Sőt, a helyszínre kilátogató stábunknak az ott élők arról számoltak be, hogy van olyan oszlop, amit „már háromszor kivittek”. Szerintük azért, mert azon nincs lámpatest, de a többin viszont igen. Ezért mennek bele az autósok. Egy másik lakos pedig diplomatikusan úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzet „nem tökéletes”.

Miért vannak Gyálon a Könyves Kálmán utcában az út közepén a villanyoszlopok?

Most már csak az a kérdés, hogy miért van ez így, miért állnak a gyáli Könyves Kálmán utca mértani közepén a villanykarók. A válaszokért a gyáli önkormányzathoz fordultunk, akik készségesen és részletesen elmondták a körülmények hátterét. Először is jelezték, hogy a gyáli Könyves Kálmán utcában a villanyoszlopokat még az 1970-es években helyezték ki, vagyis több mint ötven évvel ezelőtt. Akkor az utca olyan keskeny volt, hogy a póznák az út szélén helyezkedtek el. Csakhogy később az utat kiszélesítették, az oszlopok pedig középen maradtak. Az önkormányzat világossá tette, hogy

a mindössze 400 méter hosszú, csekély forgalmat bonyolító utcában a villanykarók sosem okoztak balesetet, vagy bármi egyéb problémát.

Mi lesz a gyáli Könyves Kálmán utcában a villanyoszlopokkal?

Ugyanakkor azt is elárulták, hogy nem sokáig marad már a jelenlegi állapot, mivel az ELMŰ a hálózat tervszerű rekonstrukciója során a jövőben át fogja helyezni az oszlopokat az út szélére. „Az ezzel kapcsolatos hozzájárulást önkormányzatunk megadta a munkálatokat végző Kábel Team Kft. részére” – hívták fel a figyelmet.

Hogy mikor indul a kivitelezés, az nem derült ki. Mindenesetre aki szeretné élőben megtekinteni a gyáli villanyoszloputcát (vagy szlalompályát, kinek hogy tetszik), a mosonmagyaróvári Királydomb utca ikertestvérét, annak nem árt iparkodnia, nehogy lemaradjon az attrakcióról.