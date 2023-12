Furcsa paradoxon: lefelezik gardróbjaikat a gazdagok és old money style-ban „bujkálnak”

„A jelenlegi felső tízezer tagjai is egyre többen keresnek meg azzal, hogy állítsunk össze számukra egy miniruhatárat hat-nyolc darabból” – engedett betekintést a leggazdagabbak kéréseibe Tóth Bori divattervező, aki arról beszélt a Világgazdaságnak, hogy

a tudatos topgazdagok lefelezik a gardróbjukat,

mert nincs szükségük sok ruhára, nem akarnak halmozni. Viszont azt szeretnék, hogy az, ami a szekrényükben lóg, jól kombinálva számtalan kitűnő szettet adjon ki, és tökéletes illeszkedjen az adottságaihoz. Ezt nevezte a lapunknak nyilatkozó divattervező valódi fenntarthatóságnak.

Tóth Bori divattervező. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

„Szezononként egy-egy darabbal bővíthető a szekrény, de az sem impulzusvásárlásból, mert hirtelen ötlettől vezérelve a jómódú magyarok sem adnak ki több százezer forintot egy kosztümre. Nem herdálnak, akkor vásárolnak, ha az újdonság beilleszthető a ruhatárukba, és akár tíz-húsz évig is viselhető” – mondta el Tóth Bori.

Arat a világban az old money style

Miután az #oldmoney 480 millió megtekintéssel a TikTok egyik legnépszerűbb trendje, ennek a divathullámnak a megfejtését is Tóth Boritól kértük, akinek saját kollekciói szintén a laza eleganciáról híresek. A felső tízezer, a „gazdagnak születettek” ruhái által inspirált stílus legfontosabb ismérve, hogy „úgy akar feltűnni, hogy nem akar feltűnni” – foglalta össze a divattervező. „Ez a beavatottak stílusa, pusztán egy szép szabásvonalból vagy az alapanyagból látszik, hogy minőségi darabot visel az illető – és nem azért, mert nagy betűkkel ráírták, hogy ez-egy-drága-márka.” Tóth Bori szerint az old money egy trendi kifejezés lett 2023-ban, amit a fiatalok éppen felkaptak – köszönhetően akár olyan népszerű sorozatoknak, mint a Succession (Öröklés). De ez a stílus évtizedek óta létezik, és létezni is fog, hiszen olyan régi, tehetős családok tartják fenn, amelyek tagjai soha nem is öltöztek másképp, mert már a nagymamájukon is ezeket a darabokat látták, és ezer éve járnak ugyanahhoz a szabóhoz, divatházhoz. A stílus lényege pont az időtlenség.

Épp ezért lehet biztos befektetésként kezelni egy Yves Saint Laurent- vagy Chanel-zakót, egy kézzel készült bőrcipőt.

Bár elsőre hatalmas összegnek tűnik, ha örök darab, akkor jobb választás lehet, mint évente olcsón venni egy újat.

Egy Katti Zoób-modell. Fotó: Katti Zoób Divatház

Zoób Kati nem szelfizik a varrodából, nem kürtöli világgá a vendégeitől kapott tiszteletet

Abszolút illeszkedik a fent bemutatott trendbe Zoób Kati munkássága, aki decemberben adott exkluzív interjút a Világgazdaságnak harminc éves pályafutásáról.

A miénk az utolsó klasszikus budapesti divatszalon – ami olyan érték, amellyel másképp kell gazdálkodni, mint egy friss dizájner stúdióval

– fogalmazott a divattervező. A francia divat alapértéke a „savoir faire”, ami a házak szaktudását, tapasztalatát és egyéni munkakultúráját jelenti. A harminc év alatt a Katti Zoób divatházban is kialakult ez a speciális tudás, amellyel jól szeretnének élni a jövőben – hogy miként, az majd 2024-ben kiderül.

Pataki Ági, Epres Panni és Axente Vanessa állt be Budapest legújabb kiállítása mögé

Miközben a múltat kutatja, a jelent is bemutatja a Kiscelli Múzeum Divat és Város című kiállítása, amely még áprilisig megtekinthető. A Budapest 150 évének divatjáról mesélő tárlat kapcsán Szatmári Judit Anna kurátor arról beszélt a vg.hu-nak, hogy a helyi tervezők támogatása mindenképp fontos a fenntarthatóság miatt. Még akkor is, ha alapanyaggyártás nincs Magyarországon, tehát azt mindenképp ide kell utaztatni valahonnan.

Számtalan próbálkozás, kísérletezés zajlik a világban a divatipar megújításával kapcsolatban, ebből néhányat a kiállítás is bemutat

– például a high-tech anyagok használatát a Nanushka, az Aeron vagy az Evelinfink márkákon keresztül. Vagy azt, miként dolgozhat egy tervező úgy, hogy újrahasznosítja a régi ruhákat, mint az Amore.Kiss.Tibi, a Secondland Budapest vagy a Borbala alkotói.

Lendvai Lilla környezetvédelmi divat aktivista, stylist és vállalkozó. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Új vásárlói élmény a second hand-piacon

Nem feltétlenül kell a már bemutatott old money stílusról lemondania annak sem, aki nem tagja annak a bizonyos felső tízezernek. A magyar (és külföldi) tervezői darabok elég könnyen cserélnek gazdát jó áron a másodpiacon, akár a megjelenésük után öt-tíz évvel is. Mivel remek minőségűek, exkluzívak, népszerűek a garázsvásárokon, a ruhacsere-akciókon vagy a second hand-üzletekben, így érdemes ott is kutatni utánuk.

Lendvai Lilla környezetvédelmi divat aktivista, stylist és vállalkozó szerint először is egy fontos kérdést kell feltennie annak, aki a ruhásszekrénye megújításával foglalkozik:

ismeri-e azt a testet, amelyet fel szeretne öltöztetni?

Mert ha tisztában vagyunk azzal, mit szeretnénk magunkon hangsúlyozni, mi az a stílus, ami igazán jól áll, amelyben otthonosan érezzük magunkat, és ennek megfelelően milyen darabok hiányoznak a szekrényünkből, akkor már azonnal nem lesz érdekes a tömeges vásárlás. „Az mindenképp pozitív, ha a fogyasztói magatartásunk változik, és a sok olcsó helyett olyan termékeket szerzünk be, amelyek egyedi tervezésűek, hosszútávon használhatók, és amelyekkel magyar kisvállalkozásokat támogathatunk” – erősít rá cikkünk korábbi megszólalóira Lendvai Lilla.

A magyar sztárok rákaptak a divatozásra

2023-ban hírt adtunk arról is, hogy a hazai sztárok ráéreztek a divatban rejlő üzleti lehetőségekre. Egyre több celeb alapít ugyanis saját márkát és kínálja egyedi termékeit követőinek.

Weisz Fanni modell nyáron jelentette be közösségi oldalán, hogy hosszú évek után elindult saját webshopja,

amely első lépésként táskákat kínál. A siket modell maga tervezte a darabokat, ennek megfelelően mindegyik terméken megjelennek a jelnyelv motívumai. Zimány Linda már tavaly tavasszal elindította a The Blush névre keresztelt ruhamárkáját. Dukai Regina My Love Shopja szintén évek óta fut. Kálnoki-Kis Dávid labdarúgó felesége, az influenszer Bolla Viktória ViktoriaBolla néven építi dizájner vállalkozását. A tervezői babérokra törő hírességek között kvázi kakukktojásnak tűnik Dancsó Péter videós, akinek a termékei nemcsak kinézetben, de árszabásban is extravagánsnak nevezhetők. A Hypernova nevű kollekciót bevallottan sci-fi hangulatúra tervezték, más kérdés, hogy a mindössze két változatban kapható pulóverre mekkora lesz a kereslet úgy, hogy az egyiket 45 ezer forintért, a másikat pedig 55 ezerért lehet megvásárolni, de még az egyszerűnek mondható pólók is 20 ezer forinttól kaphatók.