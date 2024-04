Az intelligens ékszer – mint az okosgyűrű – funkcióját tekintve az okosóra kicsinyített verziója, élettani funkciókat figyel. Kényelmesebb, mint egy óra, éjszaka is viselhetik azok, akik nem tudnak órában aludni. Ez a kisebb, okos egészségügyi eszköz kényelmesebb az alvás követéséhez, sőt az ujjpercen jobban lehet mérni a pulzusszámot és a vér oxigénszintjét, mint a csuklón. Hátránya az, hogy egy bumfordi ékszert kevesen viselnek szívesen, viszont minél stílusosabb és kisebb lesz az okoseszköz, annál drágább is – írja a The Verge.

Az Oura Ring jelzi a fiziológiai elváltozásokat / Fotó: OuraRing / Solent News & Photo Agency

Az Oura Ring többet tud

A tünetradar olyan funkció, amellyel kapcsolatban több gyártó – köztük az Oura is – kutatásokat végezett a koronavírus-járvány alatt. Az Oura Ring új funkciója nem betegséget észlel, hanem olyan egyszerű fiziológiai változásokat, mint amikor eltérést mutat a test hőmérséklete, a légzésszám, a nyugalmi pulzusszám vagy a szívfrekvencia. Ilyenkor a felhasználó riasztást kap, és dönthet arról, hogy pihen, csökkenti az aktivitását. Míg egy megbetegedés potenciálisan riasztást vált ki, sok más egyéb tényező változása is figyelmeztető jelzést adhat a felhasználónak.

Nem diagnózis, csupán információ

A vállalat óvatosan kommunikál, kerüli, hogy diagnosztizálásnak nevezzék az új funkciót, úgy fogalmaznak: segít jobban megérteni a test jeleit, wellness- és oktatási funkciója van. Ahhoz, hogy diagnosztikai eszköznek nevezzék, az amerikai gyógyszerhatóság szigorú feltételeinek is meg kell felelni. Hosszú távon persze ez is szerepel a fejlesztők tervei között. A koronavírus-járvány után az Oura kiadott egy tanulmányt, azt közölték, jelentős változásokat találtak a felhasználók biometrikus adataiban akár 2,5 nappal a Covid–19-fertőzés bejelentése előtt, valamint 10 nappal azután is, hogy a felhasználók bejelentették a megbetegedést.

Tesztüzemben egyelőre az Oura Labs

Az Oura Labs funkcióit, beleértve a tünetradart is egyelőre nem véglegesítették, egyfajta kísérleti fázisban vannak, később eltávolíthatják, újragondolhatják ezeket vagy bedolgozhatják őket a fő alkalmazásba. Ez attól is függ, hogy Oura milyen tapasztalatokat szerez az adatokból és a felhasználói visszajelzésekből. Az újszerű laborfunkciót azonban nem csak az Oura terméke tudja. Márciusban a Google is bejelentette a Fitbit Labst, segítségével a Fitbit Premium előfizetők visszajelzéseket kaphatnak a tevékenységeikről.