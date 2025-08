A világ legdrágább épülete többe került, mint Málta éves GDP-je

Kifejezetten nehéz megbecsülni, hogy egy épület felépítése pontosan mennyibe is kerül, hiszen az alapanyagoktól kezdve a munkások bérén át az esetleges szükségessé váló földmunkákig rengeteg tényezőt lehet nehezen látni előre, sőt, külsősként utólag sem könnyű pontosan megtippelni a számokat. A szakértők viszont összeszedték, melyik épületek kóstálhatták a legtöbbet: ezek a világ legdrágább épületei!

A Marina Bay Sands egyike a világ legdrágább épületeinek / Fotó: AFP

3. Marina Bay Sands, Szingapúr, 5,5 milliárd dollár

A Business Insider listájának harmadik helyére a szingapúri Marina Bay Sands épületcsodája került fel, melynek építése 2010-ben fejeződött be, teljes költségét pedig 5,5 milliárd dollár környékére saccolják a szakértők.

Az épületben, mely egészen pontosan három, egyénként 55 emeletes toronyból áll,

egy múzeum, 270 bolt és étterem, egy kiállítócsarnok, egy korcsolyapálya, egy luxushotel (melynek csúcskategóriás szobáiért napi kilencmillió forintot kell kipengetni), és egy kaszinó is helyet kaptak. Az épület tetején, 200 méter magasságban pedig egy feszített víztükrű medence is megtalálható.

2. Abraj Al Bait, Mekka, 15 milliárd dollár

Az Abraj Al Bait minden bizonnyal a világ legdrágábban elkészült hotele: a mekkai luxuskomplexumot a szaúdi kormány kifejezetten abból a célból építtette, hogy az évente több millió Mekkába zarándokló muszlim hívőnek legyen hol álomra hajtania fejét.

Fotó: Anadolu via AFP

Az épületkomplexum hét toronyból áll, melyek legnagyobbika, a Royal Clock Tower 601 méter magas, 1650 szobával rendelkezik, és közvetlen rálátása van a világ legnagyobb mecsetére, a Masjid al-Haramra.

1. A világ legdrágább épülete: Hudson Yards, New York, 25 milliárd dollár

A Hudson Yards nem is egy épület, hanem sokkal inkább egy teljes városrész: a New York-i komplexumban több irodaépület, lakóépületek, művészeti központok, bevásárlóközpontok is helyet kaptak.

Fotó: Only France via AFP

A Hudson Yards esetében nemcsak az építkezés költségeit, hanem annak a földterületnek az árát is számításba kell venni, amelyen fekszik, lévén New Yorkban minden négyzetcentiméternyi területnek borsosan megkérik az árát.