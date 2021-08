Több mint nyolc éve már annak, hogy a hazai dohánykereskedelem óriási horderejű átalakuláson ment keresztül. Míg korábban több mint 25 ezer helyen lehetett cigarettát vásárolni az országban, addig a centralizáció eredményeként 2013. július 1-je óta erre már csak a mintegy hatezer nemzeti dohányboltban van lehetőség, ahová fiatalkorúak nem léphetnek be. Ezzel párhuzamosan létrejött a száz százalékban állami tulajdonú ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. mint a piac hangsúlyozottan semleges szereplője - olvasható a Figyelő cikkében.

A társaság feladatai közé tartozott egyebek mellett a koncessziós szerződések kezelése, az azokban vállalt kötelezettségek ellenőrzése, valamint a koncessziós pályázatok lebonyolítása.

Zrt. helyett hatóság

Az Országgyűlés azonban a nyár elején zárult ülésszakában megszavazta egy új szervezetnek, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának a létrehozását tartalmazó előterjesztést. A törvény többek között a dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezését, hatósági ellenőrzését, felügyeletét ruházta rá az önálló szabályozó szervre, amely csak jogszabálynak van alárendelve. Természetesen nemcsak a kis-, hanem a nagykereskedők bizonyos tevékenységeit is, valamint a dohánykiskereskedelem-ellátást kontrollálja majd a hatóság. Azt, hogy mindez egyben az ND Zrt. megszűnését is jelenti, már deklarálta a törvény egyik paragrafusa – ahogyan azt is, hogy az átkerülő dolgozók munkaviszonya közszolgálati jogviszonnyá alakul át –, az eljárási részletek azonban egy minapi kormányrendeletből derültek ki.

Ebből több más mellett az olvasható ki, hogy nem minden szakmai feladat kerül az újonnan létrejövő felügyelethez. Így például a cigaretta-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázatok kiírását és elbírálását, továbbá a koncessziós szerződések megkötésének, módosításának, megszüntetésének az előkészítését a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a tevékenységét segítő Miniszterelnöki Kormányiroda veszi át. Ugyanez igaz a koncessziós szerződésekből eredő számlázási és követeléskezelési feladatokra is. A gazdasági társaság idei közfeladat-ellátásának a kereteit rendező, az állam és a zrt. között létrejött közszolgáltatási kontraktussal kapcsolatos elszámolási kérdésekben ugyanakkor október elsejétől a hatóság jár majd el.

Fotó: MTI / Mohai Balázs

Kiterjedt hatáskör

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága más meghatározó területeken is fontos szereplő lesz az ősztől.

Hozzá kerül a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar és a felszámolói szervezetrendszer fölötti felügyelet, valamint a szerencsejáték-szervezés engedélyezése, ellenőrzése. (A Szerencsejáték Felügyeletnek tehát szintén az új hivatal lesz az egyetemes jogutódja.) A rendeletkiadási joggal is felruházott hatósági elnököt a kormányfő nevezi ki kilenc évre. Az ő személye egyelőre nem ismert, az viszont már tudott, hogy a szervezet felállításával kapcsolatos előkészítő munkáért – augusztus elseje óta – az a Biró Marcell felel miniszterelnöki megbízottként, aki július végéig a Miniszterelnöki Kormányiroda élén állt. A kormányülések előkészítését támogató feladatok ellátása ugyanakkor az új pozíciójában is megbízatása maradt a jogászvégzettségű korábbi közigazgatási államtitkárnak.

