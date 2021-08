Az Audi Hungaria Zrt. júniusi határozata alapján 975 millió euróval leszállította az alaptőkéjét a saját tőke más elemeinek növelése céljából – olvasható a Cégközlönyben.

Az alaptőke-leszállítást követően a társaság alaptőkéje 201 ezer euró lesz.

A leszállítás a társaság törzsrészvényei közül 9,75 millió darab, egyenként száz euró névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény bevonásával történt. Az alaptőkét ezután a fennmaradó 2010 darab törzsrészvény testesíti meg.

Fotó: MÓRICZ-SABJÁN SIMON/VG

A vállalat idei termelését a járvány mellett a félvezető-ellátás globális nehézségei is nagymértékben befolyásolták, termelését a csiphiány miatt az ellátási helyzethez kellett igazítania, például a 28-i héten a járműgyára legtöbb egysége nem termelt. Mindeközben 3,8 milliárd forintból bővíti a szerszámgyárát, emellett gyártócsarnokát 3,8 ezer négyzetméterrel bővíti az exkluzív szériás gyártás számára, és 2,5 ezer négyzetméterrel bővül a gyár logisztikai csarnoka is. Ezzel a fejlesztéssel a győri székhelyű vállalat 30 százalékkal növeli az exkluzív szériás gyártás kapacitását. A következő két évben több milliárd forintos beruházást is tervez, elsősorban a hibrid és az elektromos hajtások fejlesztését szem előtt tartva.

Az Audi Hungaria Zrt. tavaly 2744 milliárd forint nettó árbevételt ért el, kisebbet a 2019-es 2829 milliárdnál, adózott eredményét azonban 116 milliárd forintról 182 milliárdra növelte.