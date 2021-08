Egy forint iparűzési adót se veszített a főváros

A döntést a budapesti városvezetés a kezdetektől erőteljesen kritizálta, ezért is értelmezhető fordulatként az általános főpolgármester-helyettes mostani nyilatkozata. Kiss Ambrus korábban például úgy fogalmazott, hogy

a főváros pénze novemberre elfogyhat, ha a kormány valóban megfelezi az iparűzési adót,

Karácsony Gergely főpolgármester pedig az önkormányzatiság kivégzésének nevezte a tervet.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A félelmek ugyanakkor nem igazolódott be: bár a kedvezmény önmagában 17 milliárdos lyukat – ez durván a főváros egyhavi kiadásának felel meg – jelent a fővárosi önkormányzat büdzséjében, viszont ezt be tudta foltozni a multinacionális vállalatoktól érkező növekvő befizetés. Ez forgatókönyv mindenképpen szerencsés a városházának, viszont nem állítható, hogy ne lehetett volna előre látni. Arra Kiss Ambrus is kitért, hogy az iparűzési adóbevételek zöme néhány nagy társaságtól érkezik, amelyek tevékenységét nem ütötte meg a világjárvány. Ehhez hozzátette, hogy ráadásul az infláció megugrása is többletet eredményez az iparűzési adó során.

Biztonságban látom a 139 milliárd forintnyi összeget, a valós bevétel ki tudta mozogni a kieső 17 milliárdot

– szögezte le.