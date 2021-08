Lakossági napelemes és fűtési rendszerek kiépítését támogató, több mint 200 milliárd forint keretösszegű vissza nem térítendő pályázat nyílik meg idén ősszel – jelentette be Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár. Hozzátette, a pályázat keretösszege 158,7 milliárd forint uniós és 42,8 milliárd forint állami forrás teszi ki. Ahhoz, hogy a napelemes rendszerek által termelt energiát be tudja fogadni a hálózat megerősítésre szorul, így egy alprogram keretében 103,7 milliárd forintos, 50 százalékos intenzitású uniós támogatással hálózatfejlesztést is eszközölnek.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A minisztérium számítása szerint a lakossági pályázat körülbelül 35 ezer háztartást érintene, és azok a háztartások pályázhatnak, amelyben az egy főre eső éves jövedelem 4,850 millió forint alatt van.

A pályázatot november 15-től lehet benyújtani régiónként eltérő időszakban, és az első ütemben 100,8 milliárd forint áll majd a lakosság rendelkezésére.

Ha egy háztartás csak napelemet tesz a tetőre, akkor bruttó 2,898 millió forint támogatásban részesülhet, ha emellett fűtéskorszerűsítést is végrehajt fűtőpanelekkel, akkor 9,368 millió, ha hőszivattyúval, akkor pedig 11,559 millió forint támogatásban részesülhetnek.