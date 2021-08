Kiszorulnak a turistabuszok Budapestről

A szakember rámutatott, hogy a nyár eleje óta kongatott vészharangok egyelőre süket fülekre találnak a döntéshozóknál, vagyis továbbra sem megoldott a „zárt ajtós” városnéző turistabuszok eljutása Budapest legnépszerűbb attrakcióinak közelébe, és a parkolásuk sem biztosított. A Parlamentet például a lezárt alsó rakpart, a részben sétálóutcává alakított Alkotmány utca és az onnan kitiltott turistabuszok miatt lehetetlen megközelíteni, de a Városliget is nehéz tereppé vált az építkezések és a rendezvények miatti lezárások, később pedig a tervbe vett autómentesség miatt. A Citadella a most ismert tervek szerint turistabusszal többé már nem lesz megközelíthető, a budai Vár hasonlóan bevehetetlenné válik számukra, az elképzelések szerint oda elektromos kisbuszokkal juthatnak majd be a turisták, ám egyelőre vannak fehér foltok a logisztikában.

A turisztikai szolgáltatók számára rendkívül fontos a tervezhetőség, a kiszámíthatóság. A fennálló nehézségek már kis forgalomnál is súlyos problémákat okoznak, elébe kellene menni a minden remény szerint fokozatosan talpra álló turizmusból adódó, várható kaotikus helyzetnek – szorgalmazta Dittel Gábor, aki bízik benne, hogy előbb-utóbb sikerül a buszos turizmusnak is megfelelő helyet, szerepet és működési feltételeket kapnia Budapesten.

Egyelőre sem az osztálykirándulásokkal, sem a kilencmilliárd forintos költségvetési támogatással tervezett Határtalanul programmal kapcsolatban nincs pontos jövőképük az érintett vállalkozásoknak, amelyek fokozatosan kiszorulnak a kormány kiemelt rendezvényeinek partnerségi programjából is.