Szeptember végén születhet meg az új magyar-orosz hosszú távú gázszállítási megállapodás

– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután hétfőn Szentpéterváron Alekszej Millerrel, a Gazprom igazgatótanácsának elnökével tárgyalt. Az MTI tudósítása szerint közölte, hogy megállapodtak az érintett, Oroszországból érkező gázimport október 1-jétől hatályos szerződésének minden részletéről. Eszerint a szállítás tíz plusz öt évig tartana, azaz tizenöt évig, de tíz év után a vásárolt mennyiség módosítható, akár csökkenthető is. A szerződés évi 4,5 milliárd köbméter gáz megvásárlására vonatkozik, amelyből 3,3 milliárd köbméter az október 1-jétől üzembe álló szerb-magyar interkonnektoron keresztül érkezne, a többi Ausztria felől.

Fotó: Soós Lajos / MTI

A megállapodott ár jóval kedvezőbb, mint amit a most lejáró, 1995-ben megkötött szerződés alapján fizetett a magyar fél a miniszter közlése szerint. Mint jelezte, ez az ár lehetővé teszi a rezsicsökkentés fenntartását, vagyis azt, hogy továbbra is a magyarországi fogyasztók fizessék az egyik legalacsonyabb rezsiszámlát Európában.

A VG vasárnapi, piaci körökből származó értesülése szerint éppen a szerb-magyar interkonnektor határidőre történő átadása a feltétele annak, hogy Magyarország kedvező árat fizethessen az orosz gázért.

Lehet, hogy éppen azért írják alá a szerződést „csak” szeptember végén, mert megvárják az átadást.

A hír nem tér ki rá, de a bejelentés alapján Ukrajnát elkerüli a szerződésben érintett mindkét tranzitútvonal. Ettől azonban nem nullázódik le Ukrajna szerepe, mert érkezhet a területén át orosz gáz piaci megállapodások alapján is, ahogyan az az elmúlt években is történt. A piaci tétel még nőhet is, hiszen amennyivel kisebb a miniszter által említett import az eddiginél, elvben annál nagyobb különbözet jöhet továbbra is Ukrajnán át. Az évi 4,5 milliárd köbméter egyébként nagyon is kedvező mennyiség is a vevő számára: bőven elég az egyetemes szolgáltatás számára, vagyis a lakossági ellátás biztonságos marad, emellett növeli a versenypiaci gázkereskedelem mozgásterét.