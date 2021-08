Hiába aratták le a búzát összességében jó eredménnyel a gazdálkodók, másik fő növényünkre, a kukoricára vonatkozó kilátások nem túl biztatók – mondta a VG-nek Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) tanácsosa. A kukoricatermelőknek várhatóan jelentős terméskieséssel kell számolniuk, részben emiatt, részben a jócskán megnövekvő inputanyag- és energiaköltségek miatt lenullázódhat az eredményük.

Fotó: Pezzetta Umberto

A MOSZ információi szerint az október elejétől a következő év október elejéig tartó új gázévre vonatkozó szerződésekben a terményszárítók üzemeltetői jóval magasabb gázvételezési, úgynevezett molekulaárakkal találkozhattak, mint a jelenlegiben. Nem ritka az előző szerződéses évihez képest a 150-200 százalékos áremelkedés sem.

Persze, még nem tudható, mekkora lesz a kukorica víztartalma, de annyi bizonyos, hogy a szárítással a 14 százalékos küszöbérték alá, 13 százalékra szokták levinni, 1 százalék víz elvonása pedig egy tonna terménynél hatezer forint költséggel jár.

Ez azt jelenti, hogy az idén a tavalyinál sokkal többe kerül a kukorica szárítása – mondta Csősz Tibor. Szerinte gondot okozhat az is, hogy tavasszal az időjárás miatt eleve késve indult e növénynél a vegetációs időszak, ami előrevetíti, hogy akár két-három héttel is eltolódhat a betakarítás. Ha az időjárás továbbra sem alakul megfelelően, akkor a szárítóknak a növény víztartalma miatt magas kapacitáson és hosszabb ideig kell üzemelniük. A termésátlagok nem jelentenek majd vigaszt: a nyári hőstressz ezt a kultúrát sem kímélte, az ország több pontjáról azt jelentették, hogy 20-30 százalékos terméskieséssel számolnak.

A gázár emelkedése fontos tényező a műtrágyák drágulásában is. A nitrogénműtrágyák – típustól függően – megközelítették a tavalyi áraik dupláját. A foszforműtrágyák árai főként kitermelési és keresletnövekedési okokból növekedtek óriásit, a DAP (diammónium-foszfát) például kétszer annyiba kerül, mint egy éve. A MOSZ szakértői szerint a szervetlen trágyák árainak normalizálódásához akár egy évre is szükség lehet.

Ezért aztán hiába drágább most 40-60 százalékkal a kukorica, mint egy éve, a kedvezőtlen időjárás miatt várható terméskiesés, a termelési költségek meredek emelkedése, valamint a földbérleti díjak növekedése könnyedén lenullázhatja a gazdálkodás eredményét

– mondta Csősz Tibor.

A MOSZ tanácsosa szerint nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a gázon és a műtrágyán kívül számtalan önköltségtényező is befolyásolja a termelés eredményességét, amelyek az Agrárközgazdasági Intézet jelentése szerint az elmúlt években a költségek 20 százalékát tették ki. Minden agrártevékenységnél érzékeny pont a költségek növekedése, az óriásit dráguló villamos energia például az állattartó telepek számára okoz nagy gondot, de emelkednek a vetőmagköltségek, a gépárak – mintegy 30-40 százalékkal –, illetve a munkaerőköltségek is. Ezeknek a növekményeknek előbb-utóbb a boltokba kerülő élelmiszerek fogyasztói áraiban is éreztetniük kell a hatásukat – tette hozzá.