Proaktívan az árstabilitásért és a fenntartható felzárkózásért

A júniusi infláció 5,3 százalék volt, ami nem volt váratlan a magyar jegybank számára. Az MNB már tavaly decemberben felhívta a figyelmet az infláció idei év második negyedévében várható kiugrására. A havi kamatközleményekben a Monetáris Tanács jelezte, hogy a második negyedévben 5 százalék közelében alakulhat az áremelkedési ütem, miközben a felfelé mutató inflációs kockázatok jelenlétére is rendszeresen felhívta a figyelmet. Az 5 százalék feletti inflációs adat után júliusra 4,6 százalékra mérséklődött az áremelkedés üteme.

Az elmúlt hónapok emelkedő inflációja jelentős részben a globális folyamatokat tükrözi: a reflációs aggodalmakat, a gazdaságok újranyitását, a világpiaci olajárak emelkedését, a globális szállítási költségek növekedését, illetve a globális ellátási lánc töredezettségét. A Brent olaj aktuális, hordónként 65 dollár feletti világpiaci ára érdemben meghaladja a 2020. áprilisi-májusi átlagos szintet (27,5 dollár). Több más nyersanyag ára is 40-50 százalékkal emelkedett egy év alatt. A Kínából Európába irányuló szállítmányok költsége az elmúlt egy év során több mint hatszorosára nőtt. Ezek a tényezők jelenleg a fejlett országokban is érvényesülnek. Idén az euróövezetben és az Egyesült Államokban is jelentősen emelkedett az infláció, pedig fejlett gazdaságokban kevésbé jellemzőek ilyen mértékű elmozdulások rövid távon. Az eurózónában a júliusi 2,2 százalékos infláció 2018 októbere óta a legmagasabb érték volt, de az övezeten belül a legnagyobb kereskedelmi partnerünknél, Németországban például 3,8 százalékkal nőttek a fogyasztói árak. Az USA-ban 5,4 százalékos volt júliusban az áremelkedés üteme, és az energia és élelmiszer nélkül számított mutató is 4,3 százalékon állt. Magyarország – akár csak a KKE-régió többi országa –, kis nyitott gazdaságként nem maradhat független ezektől a hatásoktól (1. ábra).

ábra: Infláció a KKE-régióban és a fejlett gazdaságokban

Megjegyzés: HICP infláció. *Az USA esetén módszertani eltérések miatt a PCE infláció alakulását ábrázoltuk. Forrás: Eurostat, St Louis Fed

A hazai oltási folyamat gyorsabb üteme, valamint a Kormány és az MNB válságkezelése nyomán kialakult válságállóság nemzetközi viszonylatban a magyar gazdaság korábbi újranyitását és gyorsabb helyreállását eredményezte. A koronavírus-járvány utáni újraindulás ára az árak megugrása, ugyanis a helyreállítást követően a kereslet jellemzően gyorsabban áll helyre, mint a kínálat. A nemzetközi színtéren az látszik, hogy minél gyorsabban volt képes egy ország a gazdaság újraindítására, annál hamarabb jelentek meg ezek a hatások. A magas inflációs környezet tehát alapvetően globális jelenség, emellett hazánkban számottevő a korábbi újranyitás szerepe is. Mindezek mellett azonban nem elhanyagolható az EU harmonizációból fakadó jövedéki adóemelkedés, illetve a bázishatások jelentősége sem.

Ezek a tényezők együttesen vezettek el oda, hogy a Monetáris Tanács – a gazdasági környezet és a kockázatok mélyreható és folyamatos elemzésével – proaktív módon reagálva a kockázatokra 2021 júniusában a monetáris kondíciók szigorításának útjára lépett, elsőként a régióban. Az alapkamat 30 bázispontos emelése egy többlépcsős, alaposan megtervezett, adatvezérelt folyamat első mérföldköve volt, amit júliusban és augusztusban a kamatemelési ciklus folytatásaként újabb 30 bázispontos kamatemelések követtek. A jegybank – további intézkedésként – megkezdte a hosszabb lejáratokon ható válságeszközeinek fokozatos kivezetését is. A régióban más jegybankok is fordulnak: júniusban, az MNB első kamatlépését követő napon a cseh jegybank is szigorításba kezdett, miközben a lengyel és a román jegybank döntéshozói elkezdték mérlegelni a monetáris szigorítás lehetőségét.

Nem szabad megfeledkezni a jelenlegi infláció komplex természetéről. Emellett arról sem, hogy a jegybank árstabilitást célzó politikájában mindig középtávra tekint előre. Róna Péter érvelésében a júniusi tényadatokra (hibásan) 5 és fél százalékos inflációként hivatkozik, és ezt veszi alapul az általa javasolt monetáris politikai intézkedések bemutatásakor. Erre alapozva ítéli kevésnek az MNB eddigi szigorítását, illetve a jelenlegi szintnél sokkal magasabb inflációs rátákat vetít előre az év végére. Az MNB Róna által is méltatott szakmai stábja ezzel szemben arra számít, hogy az idei év második felében még a toleranciasáv felett tartózkodó infláció a jegybank proaktív monetáris szigorítási stratégiájának következtében 2022 közepén a 3 százalékos jegybanki cél körüli szintre csökken és ott stabilizálódik.

Róna Péter a jelenlegi magas, ám cseppet sem váratlan inflációs folyamatokat a jegybank felelősségi körébe sorolja. Leegyszerűsített értékelése szerint az MNB bőkezű programjai jelentős mértékben járultak hozzá a véleménye szerint túlzott hitelezéshez, így alapozva meg a kialakult inflációs helyzetet. Az árstabilitás elsődlegességét folyamatosan szem előtt tartó és annak messzemenőkig megfelelő jegybanki intézkedések ugyanakkor cáfolják ezt a kijelentést. A magyar jegybank 2017 óta nemzetközileg szinte példátlan teljesítményt mutatott fel az inflációs célkövető stratégia terén. 2017 januárja és 2021 júliusa közötti 55 hónapból 47-szer, azaz az esetek közel 90 százalékában az infláció a jegybank által kijelölt toleranciasávon belül alakult. A monetáris politika sikerességéről kevés tényező árulkodóbb, mint az árdinamika tartós és hatékony kontrollja.

Az MNB az elmúlt évek során az árstabilitás elsődlegességét szem előtt tartva támogatta a reálgazdasági felzárkózást, miközben kiemelt hangsúlyt fektetett az egyensúly és növekedés koncepciójának támogatására. A koronavírus-járványt megelőző években folytatott hitelösztönző és vállalati finanszírozást segítő programjai, mint a Növekedési Hitelprogram és a Növekedési Kötvényprogram a vállalati szektornak nyújtott kedvező finanszírozással támogatták a beruházási aktivitás növelését és ezzel a magyar gazdaság potenciális kibocsátásának növekedését. A GDP-arányos beruházási ráta 2017 óta 20 százalék felett alakul és évről évre emelkedik: 2020-ban 27,3 százalék volt a vállalati szektor számottevő hozzájárulásával. Mindennek eredményeként a magyar gazdaság sérülékenységének csökkenése mellett tartósan magas növekedési pálya teljesült az elmúlt években, évről évre számottevő növekedési többletet felmutatva az eurózónával szemben. A gazdaság túlfűtése és a túlkereslet ösztönzése helyett az MNB tehát a magas nyomású gazdaság koncepcióját támogatta, ezzel elősegítve a potenciális kibocsátás emelkedését. Az elmúlt évek konjunktúraadatait vizsgálva jól látható, hogy a stratégia sikeresnek bizonyult: míg a 2008-2009-es válság komoly károkat okozott a potenciális növekedésben, a 2010-es évek gazdaságpolitikájának – és egyben az MNB jelentős szerepvállalásának – eredményeként 0 százalék körüli szintről napjainkra 3-3,5 százalék közelébe emelkedett a potenciális növekedési ütem.

Mindez azonban nem sikerülhetett volna a jegybank másodlagos mandátuma, a pénzügyi stabilitás megteremtéséért az elmúlt évtized során hozott átfogó intézkedések nélkül. Ezek tették lehetővé, hogy a hitelezés ösztönzése az elmúlt évtizedben és a koronavírus-válság alatt kiegyensúlyozottan ment végbe, elősegítve a gyors és fenntartható kilábalást. Cáfolnunk kell Róna Péter azon kijelentéseit is, ahol túlhitelezésről, hitelbedőlésről, illetve a kamatemelés lakosságra gyakorolt kedvezőtlen hatásairól beszél, hiszen az elmúlt évtized során az MNB pénzügyi stabilitást biztosító intézkedéseivel számottevően csökkentette mindennek kockázatát.

Egy recesszióból való kilábalás során nagyon fontos, hogy a reálgazdaság élénkülését a banki hitelezés támogassa. Historikus tapasztalatok szerint hitelezés hiányában a gazdaság kilábalása lassabban mehet végbe, nagyobb eséllyel alakulnak ki ismét recessziós tendenciák, és a gazdaság szerkezete is tartós károkat szenvedhet. A hitelfeltételek szigorítása és a hitelezés visszafogása a forráshiányon keresztül pedig elmélyíti a recessziót. Ezt a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk a 2008-as válságot követően.

A Magyar Nemzeti Bank 2015 óta az adósságfék-szabályok révén garantálja, hogy a magyar bankszektorban a hitelezés prudens módon menjen végbe. A lakossági hitelállomány több mint 80 százaléka már ezen adósságfék-szabályok mentén lett kibocsátva. Részben ennek eredménye, hogy a hitellel rendelkező háztartások 75 százaléka a rendelkezésükre álló jövedelem legfeljebb 20 százalékát fordítja hiteltörlesztésre, ami nem tekinthető jelentős kifeszítettségnek és jóval alacsonyabb, mint a devizahitelezés időszakában.

A kiszámítható törlesztőrészlet ma már elsődleges szempont a lakosság számára egy hosszú távú hitelfelvételnél. Ami az új kibocsátást illeti, a lakáshitel-szerződések 70 százalékát legalább 10 évre vagy a futamidő végéig fix kamatozás mellett kötik az ügyfelek. A változó kamatozású hitelek aránya így a teljes állományon belül 40 százalék alá csökkent. A kamatok emelkedésével járó törlesztőrészlet-emelkedés tehát a lakosság egyre kisebb hányadát érintheti, és őket is egyre kisebb mértékben.

Ezen intézkedéseknek is köszönhető, hogy miközben Magyarországon a lakossági hitelállomány kétszámjegyű éves növekedési üteme 2019 óta az Európai Unió legmagasabb hiteldinamikáját jelenti, a háztartások átlagos eladósodottsága továbbra is kifejezetten alacsony. A lakosság banki hitelállománya a bruttó hazai termék arányában 17 százalék volt 2021 első negyedévében, szemben az eurózóna 54 százalékos rátájával, és szemben a hazai, 2009-es, a devizahitelezést és az árfolyam gyengülését követő 31 százalékos értékkel (2. ábra). Az élénk hitelezés ellenére a hitellel rendelkező háztartások aránya az elmúlt években nem nőtt érdemben, így összességében limitáltak a kockázatok, és van még tér a hitelpenetráció bővülésére. Hasonló folyamatok figyelhetők meg a vállalati hitelállomány GDP arányos szintjében is, ahol a válság alatti 30 százalék 2021-re 19 százalékra süllyedt.

2. ábra: GDP-arányos lakossági eladósodottság nemzetközi összehasonlításban