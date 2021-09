Még a nyárról származik a Levegő Munkacsoport javaslata, hogy 2022 júliusától fokozatosan vezessék be a korszerűtlen dízelautók Budapestről való kitiltását. Először a védett övezetekből, majd a Nagykörút és a Budai körút által határolt területről, végül a főváros teljes területéről. Mégpedig úgy, hogy 2024-től csak a legalább Euro 5-ös, 2026-tól pedig csak Euro 6-os (vagy annál jobb besorolású) dízeljárművekkel lehessen közlekedni. A felvetés szerint a helyi lakosok 2022 júliusáig regisztrált autói átmenetileg mentesülnének a korlátozás alól.

Mivel az Európai Unió területén 2011-től elvárt az újonnan forgalomba helyezett gépkocsiknál az Euro 5-ös emissziós norma, a 2024-től javasolt tiltás a hazai gépjárműpark 15 éves átlagéletkoránál fiatalabb dízeleket is érintené. A 2026-tól javasolt korlátozás még szigorúbb: az akkor 11 évnél idősebb dízeleket is tiltaná, hiszen az Euro 6-os norma 2015 szeptemberétől elvárt.

Bár a dízelautók budapesti forgalomkorlátozása még csak javaslat szintjén létezik, a fővárosban is közlekedő dízelautó-vásárlóknak már most érdemes felkészülniük a lehetséges szabályozásra, s ennek megfelelően gépkocsit választani

– javasolja Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője.

A piacvezető használtautó-hirdetési oldalon az állomány közel 10 százaléka már ma is Euro 5-ös és Euro 6-os besorolású. Ezek főleg fiatalabb, 4,2 éves átlagéletkorú autók, köztük jelentős mértékű valóban újszerű, de a vadonatújaknál kedvezőbb árú szalonautóval és akár teljesen új gépkocsikkal. Utóbbi tényező jelentősen felfelé húzza az átlagárukat, ami jelenleg 5 millió forint feletti, míg a belvárosi területekről már jövőre tiltani javasolt legfeljebb Euro 4-eseké 1,5 millió alatti.

Bár a használt autók piaca jelenleg is pezseg – a hazai tulajdonosváltások száma meghaladja a 2019-es rekordév adatait is –, az emissziós korlátozás további vásárlási rohamot indíthat, hiszen a Datahouse Kft.-től származó állománykimutatás szerint a 3,9 milliós személyautóparkunk mintegy 20 százaléka Euro 5-ösnél rosszabb besorolású dízel. Ezeknek nyilván csak egy része közlekedik Budapesten, ugyanakkor mégis nagyobb állományról van szó, mint amennyi hibrid és elektromos jármű összesen fut az országban.

A Használtautó.hu adatai szerint a használt dízelautók piacának vezetője a Volkswagen (leginkább a Passat, Gold, Sharan trió által), második helyen a BMW (3-as, 5-ös és X5-sorozat), harmadikon a Ford (Focus, Mondeo, Galaxy) áll. A dobogósok után márkaszinten az Audi, a Mercedes-Benz, az Opel, a Renault, a Peugeot, a Škoda és dízelüzemű személyautót ma már újonnan nem is kínáló, a hibridek terén viszont vezető Toyota említhető.

A Budapestről kitiltandó autók értéke jelentősen eshet majd, sőt már most látható a tiltani tervezett dízelek árcsökkenése. Főként az idősebb és olcsóbb dízelek vásárlásakor kell tisztában lenni azzal, hogy a Használtautó.hu keresési statisztikái szerint már ma is csaknem kétszer annyi vevő keres benzines modellt a használtpiacon, mint dízelt. Az emissziós szabályozásra azonban nemcsak a fővárosi közlekedésben, hanem az importban is erősen szükség lenne. Az Euro 5-ös norma alatti dízelek aránya az idei használtautó-importban is jelentős, 37 százalékos, amivel nagymértékben nő a hazai autóparkon belüli arányuk is