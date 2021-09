A fenntartható ingatlanfejlesztések és ezzel a környezettudatosan fejlődő épített környezet megteremtése, növelése érdekében Magyarország vezető ingatlanfejlesztői cégeit tömörítő Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) együttműködik a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületével (HuGBC) és a Greenology – Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközponttal, így felgyorsulhatnak a környezettudatos innovációk az ingatlanfejlesztési szektorban — jelentette be az IFK elnöke, Takács Ernő.

Barta Zsombor, a HuGBC elnöke szerint a fenntarthatóság szempontjából kulcsszerepük van az ingatlanfejlesztőknek, hiszen a környezettudatosságot segítő elemek meghatározóak az épületek életciklusában is. Prof. Dr. Boros Anita, a GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont kiemelte: ebben az évben az építésgazdaság zöld innovációs kérdéseire fókuszálnak.

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (Hungary Green Building Council, röviden HuGBC) 2009 óta fogja össze az ingatlanszektor, az építőipar és az építésgazdaság szereplőit, hogy közreműködésükkel részt vegyen a környezettudatos és fenntartható építést előmozdító építészeti szabályozás szakmai kidolgozásában. A szervezet szemléletformáló és oktatási tevékenységet is végez, tudásbázist nyújt. A globális World Green Building Council közösség tagjaként nemzetközi tapasztalatokra is támaszkodik, élvonalbeli stratégiai elveket, módszertant és gyakorlatokat hoz Magyarországra.

Már a korai tervezési, majd a kivitelezési szakaszban is alkalmazható sok olyan környezettudatosságot segítő elem, amelyek meghatározóak az épületek életciklusában.

A hazai nagy ingatlanfejlesztők már több éve sikeresen integrálják a nemzetközi jó gyakorlatokat, és azt látjuk, hogy a kereskedelmi ingatlanfejlesztők többsége utat is mutat: folyamatosan nyomon követik és lehetőség szerint be is vezetik a piacot formáló innovációkat és újításokat