Évente körülbelül háromezer daganatos megbetegedésért felel az úgynevezett humán papillomavírus (HPV) Magyarországon, ennek harmada tragikus kimenetelű; a halálozások a férfiakat és nőket közel azonos arányban érintik – hangzott el egy online beszélgetésen.

A méhnyakrákot szinte kivétel nélkül a HPV okozza, de legalább féltucat rákos megbetegedés több mint 60 százalékánál is ez a kiváltó ok. A vírus elleni küzdelemben a leghatékonyabb megoldás a vakcina

– mondta Póta György gyermekorvos. És felhívta a figyelmet, hogy a 7. osztályos, 12 évnél idősebb fiúk és lányok szülei szeptember 13-ig nyilatkozhatnak arról, hogy kérik-e gyermekük számára a védőoltást. Az előző tanévben a lánygyermekek szüleinek a 83 százaléka, a fiúk szüleinek pedig a 75 százaléka igényelte az ingyenes védőoltást – hangzott egy webináriumon.

A központi költségvetés évente 1,2 milliárd forintot fordít a 7. osztályos diákok HPV elleni védőoltására

– válaszolták a VG-kérdésre. Jelenleg egy új vakcinatendert írt ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) korábban azt közölte a VG-vel,

a 2019-2020-as tanévben a 49,5 ezer oltásra jogosult, 12 éves, hetedik osztályba járó lány 84,2 százaléka kapta meg a HPV elleni védőoltást, és 7750 gyermek szülője mondott nemet a vakcinára.

A vakcinaellenes szülők aránya évről évre csökken, a 2018-2019-es tanévben 8710 szülő nyilatkozott arról, hogy nem kéri a humán papillomavírus elleni védőoltást, míg egy évvel korábban tízezren döntöttek így. A HPV-átoltottság a 2018-2019-es tanévben 78 százalék körül volt, a korábbi években pedig 74-75 százalékon állt.

A HPV elleni vakcina 99 százalékkal csökkentheti a vírus okozta daganatos betegség kockázatát akkor, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják védőoltást a gyerekek. A HPV elleni védőoltás 15 évvel ezelőtt jelent meg, azóta több mint 270 millió dózist hoztak forgalomba a világon. Jelenleg összesen 111 ország immunizációs programjának része, számos országban – köztük tavaly óta hazánkban – a fiúkat is oltják.

Magyarországon hamarosan új típusú méhnyakrák szűrést vezetnek be – mondta Koiss Róbert, nőgyógyász, onkológus főorvos. Kiemelte, hogy alkalmazkodni fognak a világban már bevezetett szűrési módszerekhez. Eszerint 25 éves kortól kezdik el szervezetten a méhnyakrák szűréseket, 25-30 éves kor között sejtkenet alapú szűrést végeznek majd, amit negatív eredmény esetén három évente javasolt megismételni, 30 éves kor felett pedig HVP-alapú szűrésekre váltanak.

Az egészségügyi világszervezet (WHO) 2007 óta rendszeresen elemzi a HPV-vakcinák biztonságossági adatait. A WHO 2017-es jelentése szerint a HPV elleni védőoltások kiemelkedően jó biztonsági profillal rendelkeznek – mondta Mészner Zsófia gyermekgyógyász, infektológus, védőoltási szaktanácsadó. Hozzátette az Európai Rákszervezet (European Cancer Organization, ECCO) két évvel ezelőtt nem kisebb célt tűzött ki mint, hogy néhány évtizeden belül, akár már 2030-ra teljesen eltűnjenek a HPV-vel összefüggő daganatok. Hozzátette: ezt a célt szolgálják az itthon a 7. osztályos lányok és fiúk számára elérhető ingyenes HPV elleni védőoltások és a következetes szűrőprogramok is.

Magyarországon évente 400-500 nő veszíti életét méhnyakrák miatt, a nőgyógyászati daganatos megbetegedések 99 százalékát a humán papillomavírus (HPV) okozza.

A férfiak között is évente 400-500-an halnak meg a HPV-vel összefüggésbe hozható daganatos megbetegedések miatt

– mondta Mészner Zsófia.