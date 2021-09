Friss szolgáltatásnak számít még Magyarországon az autómegosztás, ezért piaca folyamatosan növekszik – erősítette meg a VG-nek három szolgáltató is. A Mol Limónak már több mint 93 ezer felhasználója van, és az utazások száma is megsokszorozódott. Az autómegosztó idei tevékenysége eddig a járvány ellenére is sikeres, mivel – válasza szerint – sokat fejlesztett, új szolgáltatásokat, új autókat vezetett be, a flottájában már ötféle elektromos jármű és egy hibrid típus is elérhető.

A nyáron és a hosszú hétvégéken népszerű volt a tavaly bevezetett többnapos bérlési lehetőség, felhasználói Budapest határát elhagyva akár háromnapos kirándulásra is elmehetnek a cég autóival.

A szolgáltató idei újítása a kreditfeltöltési lehetőség és az úgynevezett Smart Pricing szolgáltatás, amellyel 10-20 százalékos kedvezménnyel vehetők át az autók.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

A GreenGo arról számolt be lapunknak, hogy az idei nyár felülmúlta az előző két év azonos időszakát, bár az első hullám utáni visszatérés is sikeres volt. Márciusig a járvány miatti korlátozások következtében rossz volt a GreenGo autóinak kihasználtsága, de április óta visszaállt a járvány előtti növekedés, és már a megelőző évekhez képest is a legjobb kihasználtsággal futnak a járművek. A növekedést segíti, hogy egyre többen eszméltek rá, a carsharing céges szolgáltatásként is beválhat, főleg olyan időkben, amikor egyre több vezetőnek változik a viszonya a mobilitáshoz.

A ShareNow az idén nyáron 2020-hoz képest megduplázta a forgalmát és az aktív ügyfélbázisát is Budapesten. A rövid, percalapú városi bérlések és a hosszabb, akár többnapos felhasználások száma egyaránt erősen megnőtt.

Az utóbbit segítette az is, hogy az idén nyártól már applikáción keresztül, előre is lehet gépkocsit adott helyre és időre foglalni

– közölte a VG-vel az autómegosztó. Az elmúlt időszakban a szolgáltató 240-ről 370-re növelte járművei számát, és ehhez igazítva kiterjesztette a szolgáltatási zónáját: Budapest mellett már Budaörsön, Dunakeszin és Budakalászon is bérelhetők az autói. A cég carsharing-zónaszigeteket is nyitott, többek között külkerületi városközpontokban.

A szabályozás terén azonban még bőven akad tennivaló. Budapesten a carsharing szolgáltatás most lépett az igazi növekedési szakaszba, és bár a Fővárosi Közgyűlés május végi rendelete szerint a carsharing autók Budapesten kedvezményesen parkolhatnak, a rendelet végrehajtására még nem került sor.

Továbbra is elengedhetetlen, hogy a három, magánszereplők által évek óta veszteségesen üzemeltetett budapesti autómegosztó megfelelően támogató szabályozási kereteket és érdemi integrációs lehetőségeket kapjon Budapest közlekedési rendszeréhez, hiszen kimutatható, hogy a megosztott autók csökkentik a dugók méretét, akár hét-tíz saját tulajdonú autót kiváltva a forgalomban, miközben növelik a szabad parkolóhelyek számát, ezzel is élhetőbbé téve a várost

– közölte lapunkkal a ShareNow. Hozzátette, hogy egyértelműen nő az a lakossági és vállalati ügyfélkör, amely hajlandó a saját autó tulajdonlásáról és használatáról átváltani a rendszeres carsharingre. A GreenGo szerint a környezetbarát városi mobilitást nagyban akadályozná, ha a belvárosban az ott lakóknak kialakított parkolóhelyekről kiszorulnának a carsharing gépkocsik. Ezért a cég párbeszédet kezdeményezett a döntéshozókkal, hogy meggyőzze őket, a belvárosnak csak jobb lehet, ha engedik közlekedni és parkolni az elektromos közösségi autókat.

Mindhárom szolgáltató azt ígéri, hogy az ősszel még előrukkol újdonságokkal. A Mol Limo új szolgáltatást vezet majd be, amelyről egyelőre annyit árult el, hogy egy új szegmenst szeretne kiszolgálni. A ShareNow szintén új szolgáltatás bevezetésére készül, valamint új modellekkel is növeli flottáját, így hamarosan már 400 autóval igyekszik kielégíteni az igényeket.