Jó hír, hogy ismét lesz OMÉK, az agrárium legnagyobb ünnepe, amelyik az élelmiszertermelés legjavát mutatja be – mondta az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján Nagy István, agrárminiszter. A Kárpát-medence legnagyobb agrárgazdasági seregszemléjének számító rendezvény már a 80. lesz a kiállítás történetében, amely egyébként 1829-ig nyúlik vissza. Széchenyi István ekkor hívta életre az első rendezvényt, amely akkor még állatbemutatóként valósult meg – emlékeztetett a miniszter, hangsúlyozva, hogy az OMÉK a múltból táplálkozik, de a jövőbe mutat. Célja az ágazat szereplői közötti kapcsolatok építése, az egészséges, GMO-mentes élelmiszerek bemutatása, a magyar gazdák innovációinak megismertetése, valamint az is, hogy a felnövekvő nemzedék számára közelebb hozza az agráriumot.

Fotó: Balaton József / MTVA

Szokás szerint szakmai rendezvényeket is szerveznek. Idén a kiállítás fókuszában az öntözésfejlesztés, az országfásítási program, valamint a vidékfejlesztés áll. A kiállítóterületen szakmai, illetve kistermelői pavilonban várják a látogatókat, és kialakítanak egy „őshonos” udvart is.

A két évvel ezelőtt, 40 ezer négyzetméteres kiállítótéren, 700 kiállító részételével rendezett OMÉK-ra 85 ezren látogattak ki, idén pedig a miniszter reményei szerint ennél is többen lesznek. Ebben segíthet, hogy nem különálló rendezvényként tartják meg, hanem a vadászati világkiállítás kísérő eseményeként, és hogy a két kiállítás egy jeggyel is látogatható lesz.

Az előttünk álló időszak a fejlesztéseké és a beruházásoké lesz, az OMÉK pedig kiváló terepe annak, hogy megmutassa, merre szükséges fejlódni

– mondta Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője. Mint hangsúlyozta, az OMÉK a szakmaiságán túl családi program is, egyben 8-10 ezer szakképzésben tanuló diákot várnak, ingyenes belépést lehetővé téve számukra.

Fotó: Kovács Attila / MTI

A vadászok, erdészek, és agrárgazdálkodók mindennapos áldozatos munkája kell ahhoz, hogy a városokban élők is úgy érezzék, az az ő otthonuk, a szeptember 25-én nyíló vadászati világkiállítás pedig megmutatja a nagyvilágnak, mit gondolunk vadászatról, természeti értékeinkről – ahogyan az OMÉK is a körülöttünk lévő világ megértéséről szól – mondta beszédében Gulyás Andrea, az Egy a Természettel Nonprofit Kft. kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgatója. Mint kiemelte, sok a közös elem az OMÉK-kal, mint például az erdősítés, vagy a vadhúsfogyasztás ösztönzése is. Előbbire példaként hozta fel, hogy a 22 állami erdőgazdaság a világkiállítás alkalmából 1-1 hektár erdőt telepített.