Szeptember végén lejár a hitelmoratórium, de elképzelhető, hogy valamilyen formában továbbra is érvényben marad a hitelek törlesztésének szüneteltetése, amelyre 2020. március 18-tól van lehetőség a járványhelyzet miatt. A money.hu és a Bankmonitor.hu elemzői arról írtak, milyen forgatókönyvek lehetségesek októbertől.

Fotó: Shutterstock

A legegyszerűbb esetben a moratórium szeptemberben ténylegesen lejár, így az adósoknak ismét be kell ütemezniük hitelük törlesztőrészletét havi kiadásaik közé. A money.hu kérdésére az OTP Banknál azt válaszolták, egyelőre nehezen becsülhető meg, hogy mekkora ügyfélkörnek fog gondot okozni a törlesztések újraindítása.

Egy másik variáció szerint minden érintett adósnak meghosszabbítják a moratóriumot.

Akár az is elképzelhető, hogy a szüneteltetés még egy évig velünk marad.

Ebben az esetben nem kell semmit tenniük az adósoknak, a szüneteltetés továbbra is érvényes lesz. Ugyanakkor érdemes lehet elgondolkodni a kilépésen mindenkinek, aki tudná fizetni a törlesztőrészletét. A szüneteltetés miatt ugyanis a futamidő jelentős mértékben meghosszabbodhat. Az Magyar Nemzeti Bank is arra figyelmeztetett: a moratóriumban való további maradással elérhető előnyt hosszabb távon meghaladhatja annak kockázata, hogy fölöslegesen nő meg a felvett hitelek futamideje és a teljes visszafizetendő összeg. A jegybank adatai alapján a money.hu korábban azt írta,

egy jelzáloghitel esetében 20, egy, az átlagnál némileg magasabb kamatozású személyi hitelnél ugyanakkor akár 60 százalékkal is megugorhat a teljes törlesztési teher, ha az adós jövő év június végéig a moratóriumban marad.

Az MNB ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy az adósok többsége mielőbb újból megkezdje hitele törlesztését, és az esetleges hosszabbítással csak azok éljenek, akik valóban rászorulnak.

A fenti információkkal viszont csak az ügyfelek egy része van tisztában, ezért több bank is tájékoztató kampányt tervez.

Elképzelhető az is, hogy a hitelmoratóriumot meghosszabbítják, de csak bizonyos veszélyeztetett társadalmi csoportoknak. Ilyen terv volt tavaly év végén is, de akkor végül a teljes hosszabbítás mellett döntöttek. Érdemes azonban megjegyezni, hogy mely csoportoknak lett volna elérhető a "szelektív" moratórium 2020. év végén: munkanélküliek, közmunka programban foglalkoztatottak, nyugdíjasok, gyermeket nevelő vagy váró családok, nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozások. Ha nem lesz mindenkinek elérhető a szüneteltetés, akkor lehet, hogy hasonlóan határozzák majd meg a jogosultak körét. A kormány, a MNB és a Magyar Bankszövetség is egyetért abban, hogy maradjon meg a védőernyő azoknak, akiknek a koronavírus-válság gazdasági hatásai továbbra is fizetési nehézséget okoznak. A még moratóriumban lévő nagyjából 1,2 millió kölcsönből a becslések szerint nagyjából 150-250 ezer szerződés lehet az, ahol valódi segítséget jelenthet a további prolongálás.

A jelenlegi elvárások alapján az adós kérheti a moratórium alatt felhalmozott kamat díjmentes előtörlesztését, sőt szerződésmódosítás keretében kezdeményezheti az eredeti futamidő visszaállítását is. Utóbbi esetében a közjegyzői okirat díját az adósnak kell megfizetnie.

Ezekkel a lépésekkel a teljes visszafizetendő összeg emelkedése jórészt kivédhető. Fontos tudni, hogy a futamidő csökkentését a bank csak akkor engedélyezi, ha a kérelmező aktuális jövedelme elbírja a havi törlesztőrészletet.