Beszakadtak a VÉDA közúti intelligens kamerahálózatból származó bevételek 2021 első félévében – vonható le a következtetés a VG által a rendőrségtől kikért adatok alapján. Az idei év első hat hónapjában összesen 4 milliárd 365 millió forintra rúgott a kiszabott bírságok összege, amely a felét sem éri el 2020 és 2019 első félévének, amikor 9,98 milliárd, illetve kevéssel több mint 10 milliárd forint folyt be.

Az adatokat csak részben magyarázza a koronavírus-járvány okozta bezárkózás, hiszen annak hatásai már a 2020-as adatokban is megmutatkoztak. A VG-nek nyilatkozó közlekedésbiztonsági szakértő szerint ugyanakkor

arról sincs szó, hogy a magyar sofőrök hirtelen szabálykövetőbbek lettek volna és minden szempontból betartanák a KRESZ-t, inkább az lehet a magyarázat, hogy azokon az útvonalakon jártak kevesebbet a sofőrök, amelyeken a kamerák üzemelnek.

Fotó: Sóki Tamás / MTI

Ez már csak abból is látszik, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) lapunknak megküldött válaszában azt írta:

2021 első félévében is több mint 125 ezer bírságot osztottak ki. Igaz, ez elmarad az előző évek azonos időszakától, tavaly az első hat hónapban 288 ezer, 2019-ben pedig 291 ezer felett volt a kiszabott bírságok száma.

Az ORFK a VG-nek küldött táblázatában külön bontotta a fix és változatható helyű Komplex Közlekedési Ellenőrző Pontokból (KKEP) befolyó összegeket és a bírságok számát. A fix KKEP-vel dokumentált esetek száma 84 325, a változtatható helyű KKEP-vel pedig 41 365 esetet rögzítettek. Mindkettő messze elmarad a korábbi évek azonos időszakától, de főleg a változtatható helyű KKEP-k estek vissza jelentősen, közel 100 ezerrel a dokumentált esetek számában. Az így befolyt összeg is alig több mint a negyede volt a korábbiaknak.

Az esetek többségében egyébként még mindig a gyorshajtás, amire nem figyelnek oda az emberek és ezért kapnak bírságot. A második fő büntetési tétel pedig a piros lámpa figyelmen kívül hagyása.

A legtöbb bírságot a megengedett legnagyobb sebesség túllépése miatt kellett kiszabni. A második legtöbb eljárás a közúti forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzésére vonatkozó szabályok megszegése miatt indult a közigazgatási hatóságoknál

– írta a VG-nek az ORFK Kommunikációs Szolgálata.

„A Covid miatt bár a nagyobb városokban az emberek többször ültek autóba, mert kerülték a tömegközlekedést, hosszabb távú utakra – főleg amelyeken a VÉDA-rendszer működik – már sokkal ritkábban indultak el, mint a korábbi években. A rokonlátogatások és a nyaralók felkeresésének megritkulásával a szabálysértések száma is lecsökkent, legalábbis azokon a pontokon, ahol a kamerák dolgoznak. Különösen a tranzitforgalom mennyisége maradt el az előző években megszokottól” – mondta lapunknak egy közlekedésbiztonsági szakértő.

Érdekes, hogy ugyanakkor a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a közlekedési balesetek száma nem változott jelentősen. Míg 2019 első félévében 7504, 2020-ban pedig 6025, addig idén az első hat hónapban 6211 baleset történt az országban.

A VÉDA-ból származó bevételek visszaesését magyarázhatja az is, hogy a rendőrség kevesebbet mérhetett az utakon, de az is elképzelhető, hogy a sofőrök megtanulták, hol kell különösen ügyelniük a megengedett sebességre. Az okokról, hogy miért lehetett ennyivel kevesebb a kiszabott bírságok száma és összege, az adatok megküldése után megkérdeztük az ORFK-t is, de nem érkezett rá válasz. Kérdéses, hogyan alakulnak majd a bevételek az év második felében,