A vendéglátósok és a kereskedők bevásároltak az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó szigorítás július 1-jei hatálybalépése előtt, mivel nagy volt az információhiány a piacon, és sokan az egyszer használatos műanyagok általános betiltásáról beszéltek. Így felduzzasztott készletekkel várták, hogy tisztuljon a kép

– mondta a VG-nek Győrvári Gábor, az Indepack Kft. ügyvezetője. Közölte, hogy a kivont termékek zömének volt megfelelő áron alternatívája a törvény életbe léptetésekor, de a műanyag evőeszközöket nem tudták Magyarországon vagy a térségben készült termékekkel kiváltani. Kizárólag fa evőeszközt lehetett beszerezni, ez viszont főként Kínából érkezik.

Fotó: Shutterstock

Az ételkiszállítás lendületet adott a csomagolópiacnak, egyidejűleg azonban sok vendéglátó egység bezárt, és a nyári fesztiválok zöme is elmaradt, ami visszavetette a forgalmat. A szakember tájékoztatása szerint egy normál évben nagyjából minden hónapban hasonló, kicsit növekvő számokat hoznak szezontól függetlenül, de tavaly és az idén nyáron csak egy jobb hónapjuk volt, a többi elmaradt a szokásostól, az ételcsomagolás azonban pótolta a kiesett forgalmat.

A kivezetett termékeken kívül a piac nem keres több lebomló terméket, nem várható, hogy magától átáll az alternatív alapanyagra. Ugyanakkor meghatározó az alapanyaghiány is. Győrvári Gábor elmondása szerint nem tudnak annyit előállítani környezetbarát és lebomló csomagolóanyagból, mint amekkora a kereslet. Az alapanyaghiány az árakat is felkorbácsolja, az idén 20-30 százalékos lehet a drágulás. A helyzetet a szállítási nehézségek tovább rontják.

A konténerhiány miatt meg kellett szüntetnünk egy kínai partnerrel az együttműködést, az utolsó konténerünket 3000 helyett 12 ezer dollárért sikerült elhozunk

– emelte ki lapunknak az Indepack Kft. ügyvezetője.

Nagy Miklós, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség főtitkára is arról tájékoztatta lapunkat, hogy nagy az ágazatban a rendelésállomány, de az alapanyaghiány is minden csomagolószer-feldolgozó szakágban. Egyre lassul és mind kevésbé kiszámítható a szállítás, és fordulónként akár 10 százalékos árnövekedéssel is szembesülnek szinte minden csomagolóanyag-fajta esetében.

A szakember felidézte, hogy tavaly a stagnáló csomagolóipar forgalma 764 milliárd forint volt, a műanyag csomagolószerek értékesítése 7 százalékkal esett, miközben az étel-házhozszállítás és a bolti csomagolás szükséglete két számjegyű mértékben bővült.

Ez az ellentmondás azért történhetett, mert a cateringkategória részaránya csekély. A papír, a fém és a fa csomagolószerek forgalma növekedett, az üvegeké kismértékben csökkent.

A hazai gyártásra is nagy hatással volt a júliusi szigorítás.

Ahogy közeledett az egyes egyszer használatos műanyag termékekre vonatkozó tilalom időpontja, úgy lett egyre nagyobb az érdeklődés azok iránt a berendezések iránt, amelyekkel az új szabályoknak megfelelően lehet legyártani például az elviteles étkezési dobozokat, poharakat, zacskókat

– közölte a VG-vel Markos András, a nyomda- és csomagolóipari gyártóberendezéseket forgalmazó Hesse Trade Kft. ügyvezetője. A PLA csomagolóanyagokat nagy cégek gyártják, a papíralapú és a kasírozott termékek azonban új piacot nyithatnak a kkv-k számára. A hagyományosan nagy kapacitású műanyagtermék-gyártó gépekkel szemben ugyanis a papírnál több a művelet, kevésbé lehet egy eszközön végigvinni a teljes termelési folyamatot, így könnyebb a belépés az eddig szinte csak a nagyok által uralt csomagolóipari piacra – tette hozzá.