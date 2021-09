Rodger Bakernek teljesen igaza van, amikor azt írja, hogy elkezdődött a verseny az új energiaforrásokért. Valójában ez része az emberi történelemben mindig is jelen lévő nagyhatalmi versenynek

– írta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján Matolcsy György, az MNB elnöke, válaszként a The Geopolitics of Climate Change: The Race for New Energy (A klímaváltozás geopolitikája: verseny az új energiaforrásokért) című cikkre.