Az elmúlt években megszokottnál jóval lassabban növekedett az interneten keresztül végrehajtott bankkártyás vásárlási tranzakciók száma és értéke is a második negyedévben – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzforgalmi statisztikáiból. A jegybank adatai szerint a második negyedévben összesen 53,7 millió bankkártyás vásárlási tranzakciót indítottak interneten keresztül – vagy telefonos és postai megrendelés útján – Magyarországon.

Ez ugyan erőteljes, 19,5 százalékos emelkedés 2020 azonos időszakához képest, de az egy évvel korábbi 31,2 százaléktól jóval elmarad.

A darabszám növekedésének lassulásáért elsősorban a külföldre irányuló tranzakciók okolhatók: itt 16,7 százalékos bővülést mért az MNB, 22,9 milliós második negyedéves mennyiség mellett.

Fotó: Shutterstock

Ami az interneten keresztül indított kártyás vásárlási tranzakciók értékét illeti, 18,4 százalékkal, kicsivel 650 milliárd forint fölé növekedett a kimutatott volumen éves összevetésben. Itt viszont a külföldre irányuló tranzakciók húzták a növekedést, ezeknél több mint az egynegyedével, 253,1 milliárd forintra emelkedett az összérték.

A belföldi netes vásárlási tranzakcióknál nem egészen 15 százalékos emelkedést mért a jegybank, 369,9 milliárd forintos összértékben.

Mindezekből levonható a következtetés, hogy ellentétes előjelű mozgások történtek a belföldi és a külföldi vásárlási műveleteknél: az előbbieknél az egy tranzakcióra jutó érték erősen csökkent, az utóbbiaknál viszont érezhetően nőtt.

Ami viszont különösen figyelemre méltó, hogy a második negyedévben az internetes vásárlási tranzakcióknál kimutatott növekedési ütem nagymértékben elmarad a fizikai kereskedőknél – vagyis az üzletekben – bekövetkezett bővülés mértékétől is, ahol a tranzakciók darabszáma 32,4, értéke pedig 30,3 százalékkal emelkedett 2020 azonos időszakához viszonyítva.

Abban, hogy a fizikai kereskedőknél bő 30 százalékos volt a növekedés egy év alatt a kártyás vásárlási forgalomban, fontos szerepet játszhatott az elfogadói hálózat gyors ütemű bővülése.

Az internetes vásárlási forgalom növekedésének lassulása annak tükrében nem túlságosan meglepő, hogy az elmúlt években folyamatos és nagyon gyors ütemű volt az emelkedés, amire a koronavírus-járvány még rá is erősített. A bővülés jövőben várható ütemét azonban igen nehéz lenne megjósolni, hiszen július elsejével több ponton is szigorodtak a külföldről érkező küldemények áfa- és vámterheire vonatkozó szabályok, ami jelentősen befolyásolhatja a forgalom alakulását a határon átnyúló kártyás fizetéseknél is.