A július havi 132,5 milliárd forintos lakáshitelfolyósítás kis mértékben elmarad a júniusi rekordértéket jelentő 136,7 milliárd forinttól, ugyanakkor a korábbi hitelkihelyezési dinamikát így is jelentős mértékben múlja felül – közölte az MNB csütörtök reggeli adataira hivatkozva a Bank360.

A még mindig magas értéket az is jelzi, hogy az előző éves júliusi folyósítást 64,9 százalékkal múlta felül az idén júliusi hitelkihelyezés. A lakáshitelek folyósítása elérhette idei zenitjét, de ahogy a csúcsra is 4 hónap alatt jutott fel a havi hitelkihelyezés, a mérséklődés is fokozatosnak ígérkezik, így pedig még az őszre is maradhat a korábbi évekhez képest rendkívül magas havi folyósítási szintből.

A személyi kölcsön is tartotta válság előtti szintjét

Bár a személyi hitelek folyósítása is csökkent havi alapon, a júliusi 45,2 milliárd forint még mindig egy relatíve magas folyósítási szintnek felel meg a válság előtti időszakot nézve. A koronavírus-járvány során jóval kisebb volumenben folyósítottak a békeidőben népszerű szabad felhasználású hitelből, így nem meglepő, hogy éves szinten 58,7 százalékkal emelkedett a személyi kölcsönök folyósítása. Az alacsony bázis miatt az éves szintű növekedés az elkövetkező félévben is hasonlóan magasnak ígérkezik.

Megszokott szinten a babaváró hitel

A babaváró kölcsön év eleji mélypontját követően nagyjából ugyanazon a szinten ingadozik, júliusban 48,7 milliárd forintot tett ki az egy gyermek után kamatmentes hitel folyósítása. Ez elmarad az előző havi 52,7 milliárd forinttól, illetve a tavaly júliusban viszonylag magas szintet elérő 55,9 milliárd forintos havi hitelkihelyezéstől. Utóbbi a járvány kezdete óta is a legmagasabb havi babaváró folyósításnak számít, amit várhatóan nem is fog túlszárnyalni a hiteltípus a következő hónapokban, a válság előtti magasabb havi számoktól pedig még ennél is messzebb jár.