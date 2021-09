Több mint tizenöt éves futamidőre, összesen 49 millió eurót meghaladó értékben biztosít hitelt az MKB Bank a Futureal által fejlesztett Budapest ONE irodapark harmadik ütemének megvalósítására és üzemeltetésének finanszírozása.

Az ikonikus formavilágú, a Kelenföldi pályaudvar, a 4-es metró, illetve az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál elhelyezkedő irodapark 25 ezer négyzetméteres első ütemét már 2020 elején átadták.

Fotó: VG

Az épület jelenleg kivitelezés alatt álló második és harmadik üteme idén májusban érte el a szerkezetkész állapotot. A párhuzamosan fejlesztett két projekt során 40 ezer négyzetméter iroda- és közel 3,5 ezer négyzetméter kereskedelmi és szolgáltató terület épül fel, amelyet közel 2,5 ezer négyzetméter zöldfelület egészít ki.

A két ütem helyiségeibe 2022 második felében költözhetnek be a bérlők.

A fejlesztő szerint a lokáció, az építészeti koncepció és az elérhető szolgáltatások is szerepet játszottak abban, hogy több nagyvállalat választása is a Budapest ONE-ra esett. A Vodafone új főhadiszállásának és a BT regionális szolgáltatóközpontja is oda költözik majd.

A most megkötött hitelszerződés az MKB Bankkal egy korábbra visszanyúló, sikeres együttműködés újabb állomása. Mind a nemzetközi, mind a hazai piacon továbbra is komoly igény mutatkozik a modern, emberközpontú és környezetbarát irodák iránt. A bérlők és a pénzintézetek számára pedig kiemelt szempont az a magas minőség és megbízhatóság, amit az évtizedes tapasztalattal rendelkező Futureal biztosítani tud

– hangsúlyozta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

„A Futureal és az MKB Bank együttműködése nagyon hosszú időre tekint vissza, eddigi eredményessége pedig mindkét fél számára azt a stabil kiszámíthatóságot és tervezhetőséget garantálja, amely a jövőtervezés legfontosabb alapjait is jelenti egyben” – mondta Balogh Péter, az MKB Bank Nagyvállalati Üzletág igazgatója.

A BREEAM környezettudatos épületminősítési rendszer mellett az irodapark Magyarországon az elsők között szerezte meg a nemzetközi WELL Building Platina előminősítését, amely a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el az épületek tervezése során.

A teljes épületegyüttes tetején egy közel 500 méteres, rekortán borítású panorámás futópálya is a dolgozók rendelkezésére áll majd,

az új mélygarázsban pedig lehetőség lesz nem csak az elektromos autók, hanem az elektromos kerékpárok és e-rollerek töltésére is.