Szeptember első három hetében a Danubius Hotels budapesti szállodáiban kedvezően alakult a foglaltsági mutató, csaknem 60 százalékos volt – nyilatkozta a VG-nek Gál Judit, a Danubius Hotels marketing- és kommunikációs igazgatója. Hozzátette, a külföldi turizmusnak nagymértékben, 80-90 százalékban kitett Budapesten a nyár közepétől lassan, fokozatosan megindult ugyan a forgalom, de továbbra sem közelíti meg a korábbi években tapasztaltakat, annak ellenére, hogy a jellemzően júniusi nyitások után a Forma–1 már szép foglaltságot hozott.

Az augusztus 20-i hétvége a 80-90 százalékos foglaltsággal minden előzetes várakozást felülmúlt. Ráadásul szép számban érkeztek hazai vendégek is, arányuk az elmúlt években szokásos 10-ről 30 százalékra növekedett.

A Danubius Hotels vidéki szállodái tavaly és idén szeptemberben is üzemeltek, a vendégek száma vidéken is nőtt 2020-hoz képest. Az őszi foglaltság is reményt keltő, bár országosan még messze elmarad a korábbi évekétől. A járványhelyzet miatt a foglaltsági adatok nagyon törékenyek, az utolsó negyedév eredménye nagy hatással lehet az éves adatokra