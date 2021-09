Még mindig sereghajtók vagyunk Európában az idegennyelv tudás tekintetében, de - a legfrissebb Eurostat adatok szerint - az elmúlt időszakban kicsit javult már a helyzet, különösen a 30 év alattiak között – írta Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (Nyesze). Ez annak is köszönhető, hogy az egyesület által ellenőrzött és minősített nyelviskolák, szakmailag magas színvonalú online és személyes jelenlétű (kontakt) képzésekkel, vizsgafelkészítőkkel várják a nyelvtanulókat.

Fotó: Lang Róbert

A kontakt, csoportos nyelvtanfolyamokat – az elmúlt időszak hatására – kiemelten igénylik a hallgatók, ami érthető, mert együtt tanulva erősebb a motiváció, többféle nyelvhasználati formával lehet találkozni és az órák is izgalmasabbak, mert számos feladattípus gyakorolható. Ráadásul, a fix órarendi alkalmak rendszeres tanulásra ösztönöznek, miközben a hallgatók egymástól is tanulnak.

Természetesen, az online tanulásnak is megvannak az előnyei és a Nyesze tagiskolái gyorsan és professzionálisan alkalmazkodtak a pandémia hatására megváltozott helyzethez is. Amennyiben a vírus miatt újra bezárások lesznek, akkor ezek az intézmények online is hatékony, megbízható oktatást nyújtanak. A szeptember 13-án kezdődő Nyelvtanulás Hete, ötnapos, országos programsorozat célja – többek között – a nyelvtanulással és vizsgázással kapcsolatos tanácsadás, segítségnyújtás – közölte a Nyesze.