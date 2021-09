Az állam 2025-ig összesen csaknem 30 milliárd forinttal támogatja a kötöttpályás teherfuvarozás versenyképességének javítását. A szektor szereplői az úgynevezett egyes kocsi szolgáltatáshoz igényelhetnek vissza nem térítendő forrást az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleménye szerint. A vonaton fuvarozott árumennyiségnek ugyanis jelenleg majdnem ötödét szállítják el a piaci alapon veszteségesen Magyarországon.

A költségvetési támogatás a több ezer ágazati munkahely megőrzése mellett így a klíma- és természetvédelmi törekvésekhez illeszkedve a környezetkímélő vasúton tart évi 10-12 millió tonna árut.

A lehetőséggel több mint 700 cég, köztük stratégiai jelentőségű társaságok, például gyógyszer- és vegyipari, energetikai vállalatok, erdészetek és számos kis- és középvállalkozás él Magyarországon. Az egyes kocsi szolgáltatás az elmúlt időszakban éves szinten mintegy 6 milliárd forintnyi üzemi veszteséget termelt, ez pedig a tevékenység megszűnésével fenyegetett. A közutak zsúfoltságát és a környezet terhelését is növelné, ha az eddig vasúton fuvarozott árumennyiséget kamionokkal kellene elszállítani. A kormány ezért döntött úgy, hogy

az idei második félévben 3,7 milliárd forint, 2022-2025 között pedig évi 6,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kaphat az egyes kocsi forgalom fenntartása.

E tárgyban az ITM tavaly indította el az egyeztetést az Európai Bizottsággal, a testület jóváhagyása e nyáron érkezett be. A tárca szeptember elejére megteremtette a program elindításának feltételeit is. A támogatást egykapus pályázati rendszerben, a MÁV közreműködésével kérhetik a szolgáltatók. Az előzetes igényfelmérésen a szektor öt meghatározó vállalkozása regisztrált, de további cégek is szabadon csatlakozhatnak. A szaktárca szerint középtávon 2-4 százalékra becsülhető forgalomnövekedés fokozza a szektor GDP-termelő képességét is.

A járvány előtti szinten az áruszállítás

Az idei év második negyedévében a hazai áru- és személyszállítás teljesítménye egyaránt nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest, a járvány előtti szinttől, viszont – különösen a személyszállítás esetében – elmaradt. Csaknem 9 százalékkal nőtt az áruszállítási teljesítmény egy év alatt, ám 11 százalékkal kisebb volt a két évvel korábbinál – írja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Bár a nemzetközi személyforgalom utasszáma és teljesítménye az egy évvel korábbihoz mérten jelentősen emelkedett, még így is a töredéke volt a 2019-es második negyedévinek. A legszembetűnőbb, hogy a vasúti áruszállítás összteljesítménye 6 százalékkal csökkent, aminek az az oka, hogy 2020 második negyedévében a járvány miatti határzárak következtében leállt kamionos áruforgalom egy része átterelődött a vasútra, azonban ez a forgalomátterelés 2021 második negyedévére részben megszűnt.