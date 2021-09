Sokkal kevesebb lett a magyar cég

A Nemzeti Cégtár legfrissebb adatai 539 ezer Magyarországon bejegyzett, működő vállalkozást tartanak számon, 7,5 ezerrel kevesebbet, mint tavaly év végén, 2016-hoz képest pedig 53 ezerrel csökkent a hazánkban tevékenykedő cégek száma.

Míg Magyarországon 2018-ban még 22 ezerrel több cég működött, a megszűnésük nem aggasztó Essősy Zsombor, a Magyarok a Piacon (MAPI) Klub elnöke szerint. Ráadásul tavaly, a vírushelyzet miatt kirostálódtak a versenyképtelen és a frissen indult, de hosszú távon nem életképes vállalkozások is. A MAPI első embere szerint előnyökkel is járhat a nemzetgazdaság szempontjából a cégkoncentráció, vagyis az, ha a kisebb, versenyképtelen cégek megszűnnek. Súlyos gondot jelenthet ugyanakkor, ha a stratégiai szempontból létfontosságú, versenyképes vállalatok zárnak be.