Megkapta az eddig állami tulajdonú Grand Tokaj Zrt. részvényeinek 100 százalékát a Tokaj-Hegyalja Egyetemért (THE) Alapítvány – jelentette be Stumpf István kormánybiztos, a THE kuratóriumának elnöke. Mint kifejtette, a nemzet nagy adóságát törleszti Tokaj-Hegyalja és Sárospatak irányában azzal, hogy felállítja a Tokaj-Hegyalja Egyetemet.

Fotó: Szabó Miklós

A Grand Tokaj Zrt. pedig az állami tulajdonostól megválva, piaci alapokon folytatja tevékenységét, ugyanakkor korábbi régiós integrátori szerepét is megtartja – mondta Stumpf István. Mint hozzátette, reményeik szerint az egyetemhez kerül a borvidéken működő kutatóintézet is. Az agrártárcával párhuzamosan pedig új kereteket dolgoznak ki a földvásárlási lehetőségekre, illetve egy életpálya-modellen is dolgoznak, hogy a hegyaljai fiatalokat a térségben tartsák.

Az egyetem létrehozása és az állami részvétel megszűnése a Grand Tokajban történelmi tett – mondta Szabó László, a Grand Tokaj Zrt. újonnan létrehozott ügydöntő felügyelő bizottságának elnöke, hozzátéve, hogy az alapítványi tulajdonba adással a helyiekre bízta a Grand Tokaj jövőjét.

A cél, hogy piaci alapokon működő profitorientált társaságként működjön a cég, de egyben fontos támasza legyen az oktatásnak és a kutatásnak is.

A piaci környezetben folyó munka fontosságát hangsúlyozta Goreczky Gergely, a Grand Tokaj Zrt. vezérigazgatója is, hozzátéve, hogy az integrátori szerződéseken keresztül a vállalat továbbra is kiszámítható partnere lesz a helyi szőlőtermesztőknek. A minőségi alapanyagtermelésre képes termelők a jövőben is biztosan számíthatnak a Grand Tokaj Zrt. partnerségére – jelentette ki. A Grand Tokaj egyénbként évente mintegy ötmillió palack bort készít, és 38 országba exportálja termékeit.

Nagy fejlődést történt a szőlőtermesztésben 2013 óta, ennek eredményeként a helyi termelőkkel történő összefogással lehetséges jó minőségű, és jó ár-értékarányú bort készíteni – hangsúlyozta Áts Károlya, a Grand Tokaj főborásza.