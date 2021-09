Az Orbán-kormány 52,4 százalékos államadóssággal adta át a kormányzást 2002-ben. A baloldali kormány viszont már akkor kiugró mértékben növelte az államadósságot, amikor válságnak még híre sem volt, sőt a nemzetközi gazdasági környezet kifejezetten kedvező volt: 2002 és 2007 között 66 százalékra rontották az adósságmutatót, mindezt egy olyan időszakban, amikor az uniós átlagban e mutató csökkent - mutatott rá közösségi oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter, reagálva a baloldali pártok állításaira.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

A miniszter szerint a baloldal hosszú évek hibás kormányzása miatt a 2008-as válság során a piac már nem volt hajlandó finanszírozni a magyar gazdaságot, így az államcsődöt az akkori kormányzat csak a nemzetközi szervezetektől felvett jelentős hitellel tudta elkerülni. Ezzel - tette hozzá - az államadósság devizaarányát 50 százalékra, a külföldi befektetők arányát 60 százalékra rontották.

2010 közepén a baloldal 83,8 százalékos adósságrátát hagyott maga után. Ezt a fegyelmezett költségvetési politikával 2019 végére 65,5 százalékra javítottuk.

- közölte Varga Mihály.

A 2010-2019 közötti időszak 4. legnagyobb adósságráta-csökkenését tudta felmutatni Magyarország, míg az EU adósságrátája mindössze 3 százalékponttal mérséklődött. Eközben a kormány az önkormányzatok 1200 milliárd forintos adósságállományát is átvette, kivezette a devizahiteleket, az államadósság devizaarányát 20 százalékra javította.

A pénzügyminiszter szerint, mindezek alapján nemcsak hiteltelen, hanem káros is eladósodással riogatni. Mint írta, a járvány elleni védekezés, a gazdaság védelme és újraindítása miatt átmenetileg ugyan megemelkedett a magyar adósságráta – ahogyan minden más országé is -, de még így is jóval az EU-átlag alatt maradt.

Szintén különbségként említette, hogy ma a piac négyszeres kereslet mellett is finanszírozza Magyarországot, a baloldal idejében erre nem volt hajlandó, az ország a nemzetközi szervezeteknek volt kiszolgáltatva.

Ahogyan - tette hozzá - az is tény, hogy az újraindítás után ismét csökkenő pályára áll a hiány és az adósság.