Magyarországon kétszázezer pszoriázisos, azaz pikkelysömörös beteg él, több tízezren súlyos vagy középsúlyos tünetekkel küzdenek. Évente 200 új esetet diagnosztizálnak, a betegek ellátása tíz, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott centrumban biztosított – mondta egy háttérbeszélgetésen Holló Péter, a Semmelweis Egyetem ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója. A legmodernebb kezelések közé tartozó biológiai terápiát jellemzően évente 2600 páciens kapja meg. Ezeket a készítményeket tételes elszámolás keretében a NEAK biztosítja a centrumok számára, a terápiák nagyon költségesek – válaszolta a VG kérdésére Holló Péter.

Az országos betegellátást biztosító központok beutaló nélkül is felkereshetők, ezek az egyetemi városok orvos klinikáin találhatók, valamint Kaposváron, Kecskeméten, Veszprémben, Szombathelyen, Miskolcon és Budapesten a Honvédkórházban is. Holló Péter egy 2019-es vizsgálat adatai ismertetve elmondta, tízből hat betegnél a diagnózis három hónapon belül megszületett, a páciensek kétharmada körülbelül háromhavonta felkeresi a bőrgyógyászát, a biológiai terápiás centrumokban pedig a válaszadók 27 százaléka járt már.

A pszoriázisos betegek havonta 23–100 ezer forintot is költenek a kezelésükre. A kutatás szerint a bőrproblémákkal élők 35 százaléka magánrendelésre is jár, és háromötöde jelenleg is panaszokkal küzd.