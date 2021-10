Már javában zajlanak az szja-visszatérítések kifizetéséhez kapcsolódó munkák az informatikai rendszereink felkészítésével – nyilatkozta a Mediaworks Hírcentrumának a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője. Vágujhelyi Ferenc államtitkár közölte: a hatóság tartja a határidőket, így a legtöbben február közepén kézhez kapják az adó-visszatérítést. A NAV vezetője fontos részleteket közölt a kiutalásokról, de beszélt arról is, hogyan lehet papírmentes az adóhivatal.

- Ön július elseje óta vezeti államtitkárként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV). A szervezet bizonyosan nem ismeretlen önnek, hiszen korábban, 2010 és 2015 között már dolgozott szakfőigazgatóként, elnökhelyettesként a hatóságnál. Helyismerete jól jöhet most, amikor egy eddig tulajdonképpen ismeretlen intézkedést kell végrehajtania a NAV-nak: február közepéig vissza kell utalnia majdnem kétmillió embernek az idén befizetett személyi jövedelemadót. Hozzáláttak már a kiutalások előkészítéséhez?

- A feladat annyiban nem ismeretlen, hogy a NAV – a jogszabályi keretek között – rendszeresen utal különféle összegeket a cégeknek és a magánszemélyeknek. Az szja-visszatérítés persze tartogat némi kihívást, ami részben a személyi jövedelemadózás sajátosságaiból, részben pedig abból adódik, hogy majdnem kétmillió magánszemélynek nagyjából egyidőben kell visszajuttatnunk a befizetett szja-t. Fennakadás azonban nem lesz. Az adóhivatal mindenkor tartja magát a határidőkhöz, ez az adó-visszatérítés esetében sem lesz másként. A munkát megkezdtük, informatikai rendszereinket felkészítjük a feladatra, február 15-ig a legtöbb érintett megkapja a neki visszajáró összeget.

- Időzzünk el itt egy kicsit! Ki kap vissza és mennyit?

- Mivel a részletszabályokat már nyilvánosságra hozta a kormány, így az adófizetők jó előre megismerhették a visszafizetés folyamatát, számolhatnak az összeggel. A kérdésre visszatérve: minden családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az adó-visszatérítés. Ha valaki úgynevezett összevontan adózó jövedelemből szerez idén bevételt, az utána befizetett személyi jövedelemadót visszakapja. Ilyen például a munkaviszony vagy a megbízás alapján elvégzett munka. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, vagyis az ekhó szerint adózók közterhéből 9,5 százalék számít szja-nak, ők azt kapják vissza. Azok pedig, akik a kisadózó vállalkozások tételes adóját, azaz a katát alkalmazzák, a befizetett tételes adó negyedére számíthatnak. A visszatérítés felső határa legfeljebb a 2020 decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér és a 15 százalékos adókulcs szorzata ezer forintra kerekítve. Ha az összevont adóalap utáni adó legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el, akkor a visszatérítés összege ezer forint.

- Fontos kérdés, hogy szükséges-e valamilyen adminisztráció. Kell-e valamilyen nyomtatványt kitölteni, bevallást beadni?

- A NAV február 15-ig automatikusan kiutalja a pénzt azoknak a szülőknek, akiknek munkabéréből év közben a munkáltató levonja az szja-t, illetve az ekhót. Azoknak az érintetteknek nincs teendőjük, akiknek az adóhivatal ismeri a belföldi bankszámlaszámát, postai címét a családi pótlék folyósítási adataiból. Ők a nekik járó összeget február 15-éig automatikusan megkapják. Más a helyzet az egyéni vállalkozóknál, az őstermelőknél és azoknál, akik maguk fizetik be – az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után – az adót. Ők a bevallásukban kérhetik a visszatérítést, vagyis az ügymenet ebben az esetben nem automatikus. A katások és azok, akiknek a kiutaláshoz szükséges adatait nem ismeri a NAV, az év végéig nyilatkozatot tehetnek. A „VISSZADO" jelzésű nyomtatványt október 31-től december 31-ig lehet elektronikusan vagy papíron kitölteni és benyújtani. Aki határidőben nyilatkozik, február 15-ig kézhez kapja a visszatérítést. Ha valaki lekési a határidőt, a személyijövedelemadó-bevallásban veheti igénybe a visszatérítést. Ezt legkönnyebben az adóhivatal által összeállított bevallási tervezet módosításával lehet megtenni. A visszatérítést a NAV a bevallás beérkezésétől számított harminc napon belül, de legkorábban 2022. március elsején utalja ki.

- Ha már szóba hozta az adóbevallást. A NAV 2017 óta készít bevallási tervezetet az adófizető magánszemélyeknek, lényegében átvette a hivatal a bevalláskészítés, az adminisztráció nyűgét. Hasonlóra számíthatnak a vállalkozások is, amikor élesre vált az úgynevezett e-áfa rendszer? Másképpen fogalmazva: mikortól készíti el a hatóság a cégek helyett az áfabevallásokat?

- A NAV az elmúlt években alapvető változáson ment át, főként szemléletében, ügyfélközpontúságban. Manapság már nem a büntetés, a szankció van a fókuszban, hanem az, hogy a szervezet tevékenyen vegyen részt a gazdasági viszonyok tisztításában, az ügyintézés gyorsításában. A NAV egyre több szolgáltatással igyekszik segíteni az adózókat, ezek között említhetem példaként – az szja-bevallások elkészítése mellett –, hogy immár két éve állít ki a hivatal bevallási tervezetet a cégeknek a jövedéki adóról. Idén ősszel debütál az e-áfa is, amely az egyik legnagyobb horderejű adózási szolgáltatásunk lesz. Első lépésként novembertől elérhetővé tesszük az áfabevallás alapjául szolgáló adatokat. Később a kör több lépcsőben bővül, a rendszer kiterjesztése fokozatos lesz. Megjegyzem: szolgáltatásaink fejlesztése ugyanakkor nem csak a vállalkozások dolgát könnyíti meg.

- Milyen megoldásokkal segítik a magánszemélyeket?

- Terveink szerint még az idén elkészül az Ügyfélportál. Ez az új felület az ügyféligények szerint testre szabható, és az adófizetők számára elérhetővé teszi saját személyes adataikat, adószámlájuk információit. Lehetőség lesz a benyújtott és a NAV-tól kapott dokumentumok lekérdezésére, azonnal látható lesz, ha valamelyik bevallás hiányzik. Új, felhasználóbarát funkciókkal egészül ki az adónaptár és az ügyfélszolgálatok időpontfoglaló rendszere. Megújul emellett az adóhivatal honlapja. Célunk egy olyan portál kialakítása, amely áttekinthető, könnyen kezelhető, így azoknak is kellő információval szolgál, akik nem mozognak otthonosan az online térben. Mindezzel párhuzamosan újjászületik a NAV Mobil, amely modern arculattal és személyre szabott szolgáltatásokkal áll majd az ügyfelek rendelkezésére.

- Ön korábban adóhivatali elnökhelyettesként az informatikai fejlesztésekért felelt, s szakmai életútja is az informatikához, a digitalizációhoz köti. Bizonyára tudását, tapasztalatát a hatóság ellenőrzési módszereinek tökéletesítéséhez is felhasználja majd.

- Célom, hogy rövid időn belül papírmentessé tegyem a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt.

- A terv első hallásra sem igen tűnik egyszerűnek.

- Valóban, de a feladat megoldása messze nem lehetetlen. A hivatal papírmentessé válásának egyik fontos állomása lehet a helyszíni ellenőrzések digitalizálása. Az adóhivatal évente több százezer ellenőrzést végez. 2022-ben továbbra is biztosítjuk az adózók számára, hogy nyilatkozatukat, sőt az irataikat is beküldhessék elektronikus formában. Folytatásként megteremtjük a lehetőségét, hogy a helyszíni ellenőrzéseket is magas fokú digitális támogatottsággal végezzék az adóellenőrök. Terveink szerint papírmentes lesz például a nyugtaadás, az alkalmazotti bejelentés vagy a közúti árufuvarozás ellenőrzése. A változtatásban előnyök sora rejlik. Egyrészt erősödhet a jogbiztonság, a kétséges helyzetek száma töredékére csökkenhet, miközben jelentős időt takaríthatunk meg a vállalkozásoknak, hiszen innentől az ellenőrzési iratokat laptoppal, tablettel és biometrikus aláíró eszköz használatával, az erre a célra kialakított, elsődlegesen online adatkapcsolattal ellátott informatikai rendszerben állítják majd ki munkatársaink. Csak hogy egy példát mondjak: a már rendelkezésre álló adatokat a rendszer automatikusan betölti, így a vállalkozónak nem kell kivárnia, amíg azokat is leírja a revizor, a pénzügyőr. A papírmentes helyszíni ellenőrzésekből adódó időmegtakarítással a tisztességes adózók és a költségvetés is nyerhet. Mivel az egyre bővülő adatok és az informatikai fejlesztések révén a kockázatelemzés is egyre pontosabbá válik, a revizorok megjelenésére jellemzően az adószabályokat kijátszó vállalkozások számíthatnak.

- Informatikai fejlesztésekre nem csak a hatóság költ: az adócsalások és más visszaélések elkövetői is igyekeznek újítani, például azzal, hogy virtuális pénzzel, kripovalutával intézik pénzügyeiket. Erre felkészült a hivatal?

- A NAV bűnügyi szakterülete is élen jár az új online megoldások alkalmazásában. Jó példa erre a kriptodevizák kérdésköre, hiszen míg a legtöbb uniós ország bűnüldöző szerve egyelőre nem tud mit kezdeni a kriptovagyonnal, addig a NAV a közeljövőben elindítja a kriptovaluták kezelésére szolgáló eszközök beszerzését, és olyan eljárások bevezetését, amelyekkel képes lesz a bűnözők virtuális pénzben tartott értékeinek lefoglalására, tárolására, és szükség esetén az értékesítésére is.