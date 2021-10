Hogyan értékeli az elmúlt pénzügyi évet?

Bár nőtt a vállalat forgalma, a fogyasztási cikkek teljes spektruma nem szerepelt egységesen jól: elsősorban a mosogatószereket, valamint a mosó- és tisztítószereket keresték a fogyasztók. Általánosságban tehát az olyan termékek forgalma gyarapodott, amelyek segítenek az embereknek tisztán és higiénikusan tartani az otthonaikat.

Hogyan változtak a fogyasztási szokások a világjárvány kitörése óta?

Megnőtt a minőségi termékek iránti kereslet, és a fogyasztók számára egyre fontosabb lett a környezetbarát üzleti magatartás, emellett jóval többen vásárolnak online.

Milyen trendek befolyásolják a fogyasztói keresletet a közép- és a kelet-európai piacon?

A P&G tíz kelet-közép-európai országban van jelen. A régióban azt tapasztaltuk, hogy csökkent az olyan termékek iránti kereslet, mint a borotvák és a samponok, ami a home office-ban töltött idő növekedésével függ össze. Arra számítunk azonban, hogy a világjárvány lecsengése változást hoz a kereslet oldalán is. Egy másik trend az online vásárlás előtérbe kerülése: a fogyasztók a világjárvány idején többet vásároltak a közeli kisboltokban, illetve az interneten keresztül, kiküszöbölve a bevásárlóközpontok és a zsúfolt szupermarketek látogatásának kockázatait: a helyi boltokban mintegy 10 százalékkal, az online értékesítési csatornákon pedig akár 70 százalékkal is többen vásároltak világszerte.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Ez milyen változásokat hozott?

Európában például az online értékesítés 50 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest, és ez a trend a logisztikában sok változást hozott: a gyárak optimalizálták a termelési folyamatokat. Nekünk is át kellett szerveznünk a marketing-, az értékesítési és a szállítási műveleteink egy részét, hogy több terméket tudjunk eljuttatni minél több helyszínre.

Milyen fejlesztéseket hajtottak végre?

A vállalatnál folyamatos az innováció, amelyet az ügyfelek változó igényeire alapozunk: új anyagokat, terméktípusokat és módszereket találunk a termékportfóliónk és a csomagolási módszereink javítására. Például nemrég dobtuk piacra az első fenntartható, újratölthető samponosflakonokat a HS és a Pantene márkához, emellett teszteljük a Lenor papírcsomagolását is.

Mi volt a pandémia alatt a legnagyobb kihívás?

Bár a napi termelést nem érintette a járvány, a kijárási tilalom első néhány hetében a nyersanyagellátás és az exporttermékek kiszállítása nehézségekbe ütközött. Emellett tetemes készletfelhalmozódást tapasztaltunk minden kategóriában, amit a következő hónapokban enyhe visszaesés követett, de mára mindez visszaállt a korábbi szintre, sőt büszkén mondhatom, hogy a piaci részesedésünk nőtt. A piac most működőképes, a kereskedelmi partnerek és a fogyasztók is ezt tapasztalhatják.

Hogyan érintette a járvány a dolgozókat?

Más ágazatokkal ellentétben nem bocsátottunk el dolgozókat, sőt, még új munkatársakat is kellett felvennünk. A magyarországi gyárakban biztonságosabbá kellett tennünk a 2500 dolgozó számára a munkavégzést, ehhez például bővítettük az öltözői kapacitást, és növeltük a buszjáratok számát és gyakoriságát. Budapesti kereskedelmi irodánkat hónapokra bezártuk, és eleinte minden kollégánkat arra kértünk, hogy otthonról dolgozzon, mostanra pedig korlátozott a maximális kapacitás, és kötelező a maszkviselés az irodában.

Mik a vállalat fenntarthatósági tervei?

A P&G minden európai üzeme és elosztóközpontja – Magyarországon a csömöri és a gyöngyösi gyár is – 2019-től teljes mértékben megújuló erőforrásokkal üzemel. Néhány hete jelentette be a vállalat, hogy 2040-re világszerte eléri a nettó nulla károsanyag-kibocsátást, és az évtized végére növeli az újrahasznosított műanyag palackok mennyiségét. Emellett az innovatív, vízmentes termékeké, például a samponkockáé a jövő. Óriási potenciált látok a száraz koncentrációs technológiában, mert ennek révén a termékek sokkal kevesebb helyet foglalnak el, amivel több millió tonna csomagolóanyagot lehet éves szinten megtakarítani, és a szállítási költség is számottevően zsugorodik.