Átadták pénteken a főleg bioetanolt gyártó dunaföldvári Pannonia Bio Zrt. új üzemét, amely évente 15 ezer tonna magas szervesanyag-tartalmú talajjavítót állít elő.

Fotó: Pannonia Bio Zrt.

Az átadáson Hódos Ferenc, a zrt. stratégiai igazgatója elmondta: a cég 2020-ban indult, hároméves fejlesztési tervének részeként 3,5 milliárd forintos beruházással, saját és piaci banki forrásokból valósította meg a Pannonia Grow nevű létesítményt.

A cél, hogy a vállalat egy olyan, hozzáadott értékkel bíró termékkörrel jelenjen meg a piacon, amely minden szempontból megfelel a körforgásos gazdaság elvárásainak; az alapanyagként használt kukorica minden részéből terméket állítanak elő, így nem keletkezik hulladék — tette hozzá.

A cég közlése szerint az új gyáregységben kukoricarostból állítják elő fermentált talajjavítót, amely új piacot teremt a társaságnak.

Nagy István agrárminiszter többek között arról beszélt, hogy amíg Magyarország kukoricaexportőr, addig létkérdés, hogy a kukoricát belföldön dolgozzák fel, minél nagyobb hozzáadott értékkel. A dunaföldvári üzem erősíti a helyi gazdaságot — emelte ki.

Fotó: Pannonia Bio Zrt.

Hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaságban markáns szerepet töltenek be az első generációs biofinomítók: közvetlenül és közvetve több mint 11 ezer embernek adnak munkát, fontos stabilizáló szerepet töltenek be a szántóföldinövény-termesztésben. A bioüzemanyag-előállítók évente mintegy 3 millió tonna kukoricát dolgoznak fel fenntartható bioüzemanyagokká, és magas fehérjetartalmú, GMO-mentes takarmányokat is előállítanak, csökkentve ezzel az Európai Unió és a régió szójaimport-függőségét.

Magyarország az EU harmadik legnagyobb bioetanolgyártója, az egy főre jutó etanolgyártásban globálisan is csak Brazília és az Egyesült Államok előzi meg az országot — jegyezte meg.

Elmondta: az európai felhasználás 17 százalékát a magyar üzemek adják, az itthon megtermelt kukoricát így hozzáadott értékkel lehet exportálni.

2020-tól Magyarországon zökkenőmentesen bevezették a legfeljebb 10 százalékban etanolt tartalmazó E10-es motorbenzint, amely a klímavédelem mellett a hazai mezőgazdaságot is támogatja.

Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy Paks térségében 330 kilométer utat újítanak fel, és 60 kilométer új út épül, az infrastruktúra fejlődésének köszönhetően pedig a térség egyre vonzóbb a beruházók körében. Az átadáson jelen volt Mark Turley, a Pannonia Bio ír tulajdonosa is.

A dunaföldvári termelést 2012-ben elindító cég évi 500 millió liter bioetanolt állít elő több mint egymillió tonna kukoricából. Emellett gyárt DDSG állati takarmányt, kukoricaolajat, az új üzemben pedig talajjavítót. A zrt. közleménye szerint a fejlesztés következő állomása egy világszinten is újdonságnak számító árpafeldolgozó lesz. A 22 hektáros dunaföldvári üzem Európa legnagyobb egy telephelyen működő biofinomítója. A zrt. 2019-ben 366, 2020-ban 360 millió euró nettó árbevételt ért el, döntő részben külpiacokon, 94, illetve 95 millió eurós adózott eredmény mellett. Közlésük szerint a zrt.-nél mintegy 300-an dolgoznak, az új gyáregységben tíz új munkahelyet hoztak létre.