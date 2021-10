Nem készülnek rendkívüli nyitvatartással a hétvégére a bankok, így azoknak, akik szeretnének a moratóriumban maradni és jogosultak is erre, személyesen a rendes ügyfélfogadási időben, vagy pedig vasárnapig online kell nyilatkozniuk – derül ki a VG banki körképéből.

A lapunk által megkérdezett pénzintézetek inkább az internetes nyilatkozatbeadást ajánlják kényelmi szempontból.

Azt, hogy konkrétan hányan kérték eddig a hosszabbítást, nem minden bank árulta el, de volt olyan, amely például azt is közölte, hogy a legtöbben, akik kérték a moratórium hosszabbítását, a gyermeknevelésre hivatkoztak.

CIB Bank

A CIB Banknál egyelőre alacsony érdeklődést tapasztalnak a moratórium folytatására. Lakossági ügyfelek esetében néhány száz, kisvállalati kliensek esetében néhány tucat, és vállalatiak esetében pedig alig több mint 10 ügyfél igényelte eddig a moratórium folytatását a CIB-nél. A bank tájékoztatása szerint jellemzően az ügyfelek inkább az online csatornákat használják és nem látnak igényt részükről a meghosszabbított nyitvatartásra – kisvállalati és lakossági ügyleteknél az igénylések több mint 90 százaléka online csatornán érkezik be.

Fotó: Kallus György

UniCredit

Lakossági, vállalati és vállalkozói ügyfeleink eddig közel 1800 hitelszerződésük esetében nyilatkoztak úgy, hogy a fizetési haladékot a továbbiakban is igénybe kívánják venni. Ez a moratóriumban lévő hitelek mintegy 8 százaléka. Azokat a lakossági ügyfeleinket, akik nyilatkozatot kívánnak tenni a moratóriumhosszabbítás érdekében, de nem rendelkeznek internetbanki kapcsolattal, a megszokott nyitvatartási időben várjuk bankfiókjainkban

– válaszolt a VG-nek az UniCredit Bank, amely közölte: eBanking internetbanki rendszerükben a nyilatkozat gyorsan, egyszerűen és kényelmesen kitölthető és beküldhető, így a rendkívüli nyitvatartást a nyilatkozatukat személyesen benyújtó ügyfelek száma nem indokolja.

Takarékbank

A Takarékbank is közölt konkrét számokat a VG-vel: a múlt hét végi adatok szerint több mint 3500 lakossági és több mint 500 vállalati ügyfél nyilatkozott arról, hogy maradna a moratóriumban. Ez a lakossági és a vállalati portfóliónak is mintegy 2 százaléka – közölte a bank, amely számít arra, hogy az utolsó napokban növekedni fog a nyilatkozók száma, ugyanakkor hosszabb nyitvatartást nem terveznek, mivel a nyilatkozatokat az interneten keresztül is be lehet nyújtani.

Budapest Bank

A Budapest Banknál az első napokban a lakossági ügyfelek 3 százaléka élt a belépés lehetőségével. A vállalati kliensek esetében a szám elenyésző, kevesebb mint tízen kérték a moratórium meghosszabbítását. A Budapest Bank szakértői elképzelhetőnek tartják, hogy a hónap utolsó napjaiban magasabb lesz a nyilatkozók száma, azonban az ügyfelek által választható nyilatkozati csatornák erre fel vannak készítve. A bank ügyfelei könnyen és gyorsan, online is tudnak nyilatkozni, így a pénzintézet nem tervez rendkívüli nyitvatartást.

MKB Bank

Az MKB Bank tőzsdei cégként nem adhatta meg, mennyien léptek be a moratóriumba. Ugyanakkor az MKB felkészült az esetleges utolsó napos rohamra is, lakossági ügyfelei az MKB Netbankárban külön menüpontban adhatják le a nyilatkozatukat, ehhez nem kell bankfiókba befáradniuk.

A Magyar Bankholding (Takarékbank, Budapest Bank, MKB Bank) tagjainál egyébként elsősorban gyermeknevelésre és jövedelemcsökkenésre hivatkozva kérték a hosszabbítást.

Raiffeisen Bank

A Raiffeisennél kismértékű emelkedésre számítanak az utolsó napokban, ám azt nem közölték, hogy eddig hányan éltek a lehetőséggel. A banknál szintén nem terveznek rendkívüli nyitvatartást.

K&H

A K&H Bank közlése szerint a moratórium hosszabbítására vonatkozó érdeklődés az előzetes várakozásaiknak megfelelő, a szeptemberben moratóriumban lévőknek a visszaméréseik szerint eddig kisebb hányada igényelte a hosszabbítást, ugyanakkor az október 31-i lejárat előtt várhatóan megélénkül az érdeklődés a nyilatkozatok iránt. A nyilatkozattételre lehetőség van személyesen bármely ügyfélponton, vagy online formában a K&H e-bankon keresztül. A K&H elsősorban az egyszerű, gyors online megoldásokat ajánlja kliensei számára, hosszabbított nyitvatartás az ügyfélpontjainkon nem várható.

OTP Bank

2021. október 1-jével az OTP Bank elindította a fizetési moratórium folytatására bejelentkező lakossági ügyfelek részére a nyilatkozattételi lehetőségeket, két csatornán: bankfiókokban személyesen, vagy azonosított elektronikus csatornán (OTPdirekt/Internetbank). Az OTP Bank fiókjaiban 2021. október 29-ig, az OTPdirekt felületen 2021. október 31-ig igényelhetik az ügyfelek a moratórium meghosszabbítását. Az OTP Bank felkészült arra, hogy a moratóriumot követően további könnyítési lehetőségeket kínáljon a fizetési nehézséggel küzdő ügyfélkör számára. Ez lehet például a törlesztőrészlet csökkentése, a futamidő meghosszabbítása, illetve ennek a kettőnek a kombinációja – reagált a pénzintézet.

Erste Bank

Az Erste Banknál az előzetes várakozások szerinti alacsony arányban vették mostanáig igénybe a moratórium lehetőségét a magánszemély hiteladósok, többségük a gyermek nevelését nevezte meg indoknak. Az ügyfelek túlnyomó része online jelentkezett. A hitelkártyával és folyószámlahitellel rendelkező kliensek esetén a moratóriumi számlán felgyűlt kamatok korrekciójával, illetve – ha időközben az ügyfél már kilépett a moratóriumból – utólagos jóváírással számolják el a kötelező csökkentésből adódó kamatkülönbözetet a jogszabályban előírt határidőn belül.