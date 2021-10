Az egyik banknál szinte marginálissá vált a „fiókos” készpénzbefizetés, a másiknál az értékesítőpontok csupán 3 százaléka pénztármentes, azaz más-más lendülettel vágtak bele a vállalatok az új ATM-ek által nyújtott lehetőségek kiaknázásába – derül ki a VG bankpiaci körképéből.

Fotó: Ádám János

A K&H-nál például a készpénzbefizetések 90 százalékát – több 100 milliárd forint értékben – már ATM-ekkel végzik, a bank valamennyi, összesen 214 ATM-e alkalmas erre a funkcióra. Ezzel az aránnyal a K&H piacvezető a magyar bankszektorban, fiókjai 87 százaléka pedig már pénztármentesen működik.

A VG kérdésére a K&H elárulta, háromszor többe kerül a ki- és befizető ATM-ek telepítése, mint a csak kifizető társaiké.

Megkeresésünkre az Erste Bank hozzátette, a piacon elérhető készülékek árát nagyon sok tényező befolyásolja – például a hardverkomponensek típusa és a gyártó –, az üzemeltetésük pedig egyértelműen költségesebb a korábbi típusoknál, mert sokkal több helyszíni felkeresést és beavatkozást igényelnek, és a javításuk és a karbantartásuk is lényegesen drágább.

Az ügyfelek által befizetett bankjegyek sokszor nem felelnek meg a minőségbeli elvárásoknak, ami olykor az ATM meghibásodásához vezethet, például ha a bankjegy gyűrött, szamárfüles, összehajtott, sérült, szakadt vagy erősen szennyezett.

Az Ersténél a készpénzbefizetési tranzakciók aránya az ATM-ekbe 2021 szeptemberében már 60 százalékos volt, és a világjárvány kitörése óta folyamatosan növekszik. Egyelőre a fiókjaik kevesebb mint 3 százaléka pénztármentes, összességében pedig 400 ATM-et üzemeltetnek, közülük 120 alkalmas befizetésre.

A Raiffeisennél minden fiókban található pénztár, mert bár a készpénzbefizető ATM-ek sokat segítenek az ügyfeleknek, egyelőre az összes pénztári funkciót nem tudják kiváltani – a 102 berendezésük negyede alkalmas befizetésre, ám mivel a közelmúltban indította el ezt a lehetőséget bank, egyelőre korai következtetéseket levonni.

Az UniCredit 192 ATM-et működtet Magyarországon, ezekből 84 használható befizetésre is, 2020-ban az ügyfelek a forintbefizetéseik 15 százalékát intézték ATM-en keresztül.

Az OTP-nél több készüléket üzemeltetnek, mint az említett négy bank összesen: az 1908 ATM-ből 265 alkalmas a befizetésre, jelenleg a tranzakciók mintegy 60 százaléka történik így, havi 80 milliárd forint értékben. A bank a VG-nek küldött válaszában hangsúlyozta a funkció előnyeit: a bankfiók bezárása után is be lehet fizetni a számlára, nem kell sorszámmal várakozni, mint a pénztár esetében, ráadásul a díjtétel is kedvezőbb. Jelenleg 9 készpénzmentes bankfiókot működtet az OTP, ami a teljes hálózat 2,5 százaléka, emellett 130 egységben vezetett be pénztármentes időszakokat bizonyos napszakokban.

A Budapest Banknál is folyamatosan növekszik az ATM-befizetések száma, 2020 júliusában indult a szolgáltatás, és 2021 augusztusáig 230 ezer alkalommal 40 milliárd forintot fizettek így be az ügyfelek. Jelenleg 121 ATM-et üzemeltet a vállalat, ezek közül 79 képes erre a funkcióra.

Az MKB-nál az idei év augusztusától érhetők el az ATM-en keresztüli befizetések, amelyek folyamatosan és nagy számban terelődnek át ezekbe a bankfiókból – 70 készülékből 58 esetében lehetséges készpénz elhelyezése. Az MKB egyébként azt írta, hogy a piacon elérhető legmodernebb ATM-ekre cseréli le a teljes ATM-parkját.