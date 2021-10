Nagyjából másfél-két hete kezdődött az őszi abroncscseredömping, és általában másfél-három hétre tudnak előre időpontot adni a szervizek. A korán jött hideg miatt idén egy héttel hamarabb indult a szezon, mint tavaly vagy 2019-ben. Egyre több kereskedő és szerviz rendelkezik online időpontfoglaló rendszerrel, amely egyszerűsíti és gyorsítja az időpontfoglalást.

Tapasztalataink szerint nagyobb a fogyasztói tudatosság, a flottapartnerek is hamarabb igénylik a cserét, és a magánszemélyek is készülnek a téli vezetésre, nem az első havas reggelen gondolnak az abroncsokra

– mondta a VG-nek Magály Péter, a Marso Kft. személyabroncs-üzletágának vezetője.

Az átszerelést egyébként nem érintette tavaly a járvány, kevesebbet közlekedtek ugyan az autósok, de cserélték az abroncsokat, sőt, még az abroncsvásárlás sem esett vissza jelentősen, ahogy az idén sem

– tette hozzá.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Pollák Péter, az AKH vezérigazgató-helyettese is arról számolt be lapunknak, hogy nagyjából ugyanolyan kapacitásokkal rendelkeznek a szervizek, mint a járvány előtt, mert nehéz új dolgozókat találni.

Munkaerő-problémák terhelik a piacot, ugyanis tavaly, a járvány alatt stabil munkahelyek maradtak a szervizek, és más, nehéz helyzetbe került ágazat dolgozóinak is tudtak munkát adni, akik ma már zömében az eredeti szakmájukban dolgoznak. Továbbá sokan visszatértek a home office-ból a munkahelyükre, így többször használják az autójukat, és fenntartásra is szükség van, mindennek következtében visszatért a járvány előtti munkaerőpiaci nyomás

– emelte ki Pollák Péter.

Az abroncsok iránti kereslet nagyjából megegyezik a tavalyival, a nagy gyártók termékei iránt azonban megnőtt az érdeklődés, de a globális ellátási lánc okozta nehézségek miatt hiány alakult ki. A logisztikai problémák miatt a kínai és egyéb, távol-keleti abroncsok beszerzése drágult, ahogy a tengeri fuvarozásé is. Kevesebb távol-keleti abroncs érkezik az országba, és az európai gyártók kapacitása is véges. A tavalyi azonos időszakhoz képest nagyjából 10-15 százalékkal drágábbak idén a téli gumik. Az AKH vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az abroncsok jelentős drágulásában szerepet játszik az alapanyagok árának emelkedése és a forint leértékelődése is. Egyes nagy gyártók idén 3-4 alkalommal is emeltek árat, akad köztük olyan, amelyik két egymást követő hónapban emelt – tette hozzá.

Az alapanyaghiánynak szintén globális árfelhajtó hatása van, az ázsiai országok ugyanis nagy kaucsukfelvásárlásba kezdtek, illetve több betegség is megtámadta az ültetvényeket, így a hozam is kisebb volt az idén. Magály Péter a VG-nek elmondta, a prémium szegmensben kismértékben nőtt az eladások száma, a közép- és olcsó kategóriájú abroncsok aránya azonban nem változott. Az elmúlt öt év folyamatos áremeléseinek hatására viszont nyílt az olló a prémium és a budget kategória között. Az európai adatok szerint 40 százalékkal nőtt a négy évszakos abroncsok eladási volumene, a teljes abroncspiacnak azonban még így is csak a 8-10 százalékát teszik ki – tette hozzá.

Az AKH vezetője szerint a négy évszakos abroncsok piaca a következő években is nőni fog, egyre több gyártó portfóliójában megtalálható, ugyanakkor úgy látja, hogy ez erősen kompromisszumos megoldás, mert nyáron gyorsabban kopnak, a cserére azonban kevesebb figyelem jut, és a biztonságos használatukhoz szezononként állítani kellene a légnyomást a külső hőmérséklet változásával, ezt azonban csak kevesen teszik meg.