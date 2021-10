Jövőre akár óránként 100 kilométeres sebességgel is haladhat a Fertővidéki Helyiérdekű Vasút (FHÉV) a jelenlegi 60 kilométeres helyett, de még meg kell szerezni a szükséges tanúsítványokat. A GYSEV ezt követően, illetve a térségben zajló más fejlesztések lezárultával igazíthatja hozzá a HÉV új menetrendjét a térségben közlekedő többi járathoz – minderről az FHÉV-et üzemeltető GYSEV Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta a VG-t.

Fotó: GYSEV

Kövesdi Szilárd felidézte, hogy tavaly határidőre, augusztus 31-re újult meg több mint tíz kilométeres szakaszon az FHÉV. A munka a többi között pályarekonstrukciót, vasúti átjárók korszerűsítését, biztosítóberendezések és fénysorompók telepítését és a Fertőszéplak-Fertőd megálló korszerűsítését foglalta magában. A megállóban ma már van P+R-parkoló, kerékpártároló, vizuális utastájékoztató. A korszerűsítés fontos eleme, hogy a magyarországi szakasz egyenszilárdságú lett az ausztriaival, vagyis azonos lett a tengelyterhelésük, ugyanolyan sebességgel lehet rajtuk haladni, egyformán újították fel az utasforgalmi létesítményeiket, de még a dizájn is egyforma a két oldalon.

A több mint 15 millió eurós projektből 8,2 milliónyit a GYSEV valósított meg, a többit ausztriai partnere. A hazai fejlesztés költségeiből a magyar kormány 4,68 millió eurót állt, 3,42 millió euró támogatás pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származott.

A magyarországi projekttel a korábbi évek lemaradását is pótolta GYSEV

– mondta Kövesdi Szilárd. Az 1897 óta közlekedő FHÉV eredeti vonala Kiscelltől, a mai Celldömölktől Fertőszentmiklóson és az ausztriai Pomogyon (Pamhagen) keresztül Nezsiderig (Neusiedl am See), sőt Pandorfig ért, de a Fertőszentmiklós és Celldömölk közötti pályaszakaszt 1978–79-ben megszüntették. Bár Fertőszentmiklóstól a határig, majd onnan Nezsiderig még ezután is közlekedett, de csak óránként 60 kilométerrel, a pálya tengelyterhelése kicsi volt, a megállók utaskiszolgáló létesítményei pedig múlt századiak. „Most viszont megszakítottuk a leépülést – összegezte Kövesdi Szilárd –, az új szakasz Fertőszentmiklóstól új életet él.” Az FHÉV egyik fő funkciója az idegenforgalom kiszolgálása, hiszen a Fertő vidéke Ausztriában és Magyarországon is kiemelt turisztikai célpont. Vonzereje tovább nő a jelenleg is zajló idegenforgalmi fejlesztéseknek köszönhetően. Másik feladata a munkába járók szállítása, akik Fertőszentmiklósról átszállás nélkül juthatnak el Bécsbe. A reggeli szerelvény délután visszatér az osztrák fővárosból, de kiszolgálja a kishatárforgalmat is. Ennek alapján a vezérigazgató szerint az FHÉV nevezhető a bécsi elővárosi közlekedés részének is.

Egyelőre nehéz felmérni a beruházás piaci hatását, mert a koronavírus-járvány miatti korlátozások visszavetették az idegenforgalmat és az ingázást is. A korlátozások előtt az utasok mintegy 70 százaléka volt ingázó, a többi turista.

A projektet bemutatták a DG Regio által a napokban szervezett Európai Régiók Hetén is. Kövesdi Szilárd szerint az elismerés annak köszönhető, hogy a határon átnyúló fejlesztés illeszkedik az EU céljaihoz, ahogyan mindkét érintett országéhoz is.

Magyar árammal osztrák síneken

A pályát 2004-ben villamosították a magyarországi 25 kilovoltos áramnemmel. Az áramot Sopronból táplálják be, a szakaszt Nezsiderig a GYSEV látja el vontatási energiával. A személyszállítás a társaság Ventus fantázianevű Desiro villamos motorvonataival és ÖBB-szerelvényekkel történik. A szerelvények egy része Nezsidernél összekapcsolódva halad tovább Bécs felé az ÖBB ugyanilyen szerelvényeivel. Az FHÉV közszolgáltatási szerződés alapján látja el feladatát mindkét országban. A múlt év végéig az ausztriai oldalon is a GYSEV szolgáltatott, és bár ott az idén már az ÖBB a menetvonal tulajdonosa, továbbra is a GYSEV adja a szállításhoz az eszközöket és a személyzetet.