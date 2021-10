Várhatóan 2022 végére, 2023 elejére már a szektor egészére nézve is érdemi információk lesznek láthatók a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatgyűjtő és elemző rendszerében, amelybe a szálláshelyek már két éve naponta szolgáltatnak adatokat. A mostani bővítést követően minden olyan vendéglátó-szolgáltató és attrakció forgalma is elérhető lesz majd a rendszerben, ahol online pénztárgép működik.

Novemberben kezdődik el az ötvenezer vendéglátóhely és attrakció becsatornázása, amivel a szálláshelyekhez hasonlóan lépésről lépésre haladnak majd

– mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a VG kérdésére. Az NTAK bővítését támogatták a szakmai szervezetek, továbbá minden nagy, az ágazatban meghatározó szolgáltató, hiszen a transzparencia valamennyi turisztikai szereplő közös érdeke.

A szálláshelyeket a mostani változás nem érinti, továbbra is saját foglalási rendszerükben rögzítik a napi forgalmi adatokat. A vendéglátóhelyeknél, attrakcióknál az online pénztárgép szoftveréből kap majd adatokat a rendszer, tehát pluszmunkával mindez lényegében nem jár. A vendéglátóhelyek forgalmáról az NTAK nem tételesen, hanem a főbb fogyasztási típusokról kap információkat, például az ételek, illetve az alkoholos és nem alkoholos italok eladásának forgalmáról. A turisztikai attrakciókról, fürdőkről, kastélyokról, múzeumokról is rengeteg hasznos adat lesz – jól látszik majd a látogatottság összefüggése az időjárással vagy a környékbeli programokkal és a fejlesztésekkel. Mindebből pontosan lehet majd következtetni arra, hogy célzottan kinek, hol és milyen üzenetekkel indítsanak kampányokat.

Már most több tízmillió adat szerepel a rendszerben, ezekből a szálláshelyek elemzéseket kapnak vissza.

Láthatnak a szolgáltatók kumulált adatokat, tehát a várost, régiót érintő, az átlagárakat, foglaltsági adatokat, trendeket érzékeltető információkat.

Fontos lépés, hogy a turisztikai ügynökség előrehaladott tárgyalásokat folytat a Központi Statisztikai Hivatallal annak érdekében, hogy az érintett vállalkozásoknak ne kelljen duplán adatot szolgáltatniuk – tudtuk meg. Így jó esély van rá, hogy az NTAK-ra épülve hamarosan nem két hónapos, hanem naprakész adatokkal dolgozhat majd a KSH.

A turisztikai forgalom visszaépítéséről szólva Guller Zoltán elmondta:

A válság óriási kihívások elé állította a turizmust, most nem időszerű új piacokat megszólítani, hatékonyabb, ha elsőként azt a vendégkört célozzuk meg, amelyik már korábban is ide járt, onnan fognak a leghamarabb visszatérni. Ha majd újra megtelik turistával az ország, ahogyan 2019-ben is, akkor lehet megvizsgálni, hogy honnan szeretnénk több, esetleg kevesebb vendéget hívni.

Most azonban az MTÜ legfontosabb célja visszacsábítani a külföldi turistákat. Kiemelt cél, hogy a vendégéjszakák felét a belföldi forgalom adja, a fennmaradó rész pedig legalább három különböző nemzettől érkezzen. A belföldi turizmusban óriási a növekedés, idén 4 millió magyar nyaralt itthon. A külföld is éledezik, nyáron a legtöbben a V4-es országokból és Németországból, Ausztriából érkeztek, szeptembertől pedig nagy számban jöttek oroszok és angolok is.

Ha nincs a koronavírus-járvány, már 2022-ben elérte volna Magyarország a célként meghatározott 20 millió turistát az MTÜ számítása szerint. Amint visszaáll a pandémia előtti utazási kedv, az ügynökség folytatja a korábban megkezdett komplex piacfejlesztési stratégia megvalósítását, amelyben Skandinávia fontos kitörési potenciálként szerepel, akárcsak Amerika, ahonnan korábban három közvetlen légi járat is közlekedett három városból.

Programokkal növelhető a vendégforgalom

A turizmusban érdekelt vállalkozásoknak minél több turistára van szükségük, ehhez pedig programok kellenek, mint amilyen a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus vagy a vadászati világkiállítás is volt – értékelt az MTÜ vezérigazgatója. A pápalátogatás napját megelőző éjszakán például 25 ezer ember szállt meg a fővárosban, és megduplázódott a vendéglátás szokásos napi árbevétele is azokban a napokban. A közeljövőben egyebek között a Bocuse d’Or döntője lesz majd olyan esemény, amely – Guller Zoltán várakozásai szerint – nagy hatással lesz mind Budapest turizmusára, mind pedig hazánk gasztronómiájára.