Még november elsejéig jelentkezhetnek a HUMDA Startup Programra azok a legalább kétfős csapatok, amelyek az autó-motorsport, valamint a mobilitáshoz kapcsolódó területek fejlesztésén dolgoznak, és a közlekedésbiztonság, a városi közlekedés vagy a versenyzői felkészülés területén alkotnak újat. A szervezők keresik továbbá a mesterséges intelligencia alapú megoldásokat, az alternatív hajtásrendszerekhez és az üzemanyagokhoz kapcsolódó innovációkat, de akár az újrahasznosítással foglalkozó projekteket is. A szurkolói élmény javítása, a teljesítményanalitika és az adatvezérelt megoldások szintén részét képezik a program fókuszterületeinek. A programot a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt., a Startup Campus és az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures kockázati tőkealap-kezelő közösen hozta létre, és a pénzügyi finanszírozás mellett iparági és szakmai szereplők bevonásával üzletfejlesztési képzést is biztosít a legjobb innovációknak.

Michelisz Norbert Fotó: NurPhoto

Az első körben jelentkezők szakmai kiválasztását négy szaktekintély védnökként is segíti; Michelisz Norbert autóversenyző, 2019-es túraautó-világbajnok, Kling Sándor Forma–1-es tervezőmérnök, akinek a polimer kompozitok kutatása, fejlesztése és alkalmazása a szakterülete, dr. Hanula Barna, a belsőégésű motorok szakértője, a győri Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának dékánja és Talmácsi Gábor, a MotoGP-sorozat 2007-es világbajnoka segíti majd. Közülük Michelisz Norbert és Talmácsi Gábor egyben a HUMDA Igazgatóságának is tagjai.

„Ebben a szakmában nagyon fontos a motiváció, küzdeni akarás és folyamatos fejlődés. Nem elég egy jó ötlet, tenni kell azért, hogy az meg is valósuljon. Ez a program végigkíséri a jelentkezőket egy vállalkozás indításának nehéz, de annál izgalmasabb útján: üzletfejlesztési tudást, pénzügyi és marketing ismereteket ad, személyes mentorációt és a legjobb csapatoknak akár 20 millió forintos befektetést is biztosít” – emelte ki Michelisz Norbert. A HUMDA Startup Program azért jött létre, hogy megadja az innovatív ötleteknek a lehetőséget, hogy sikeres vállalkozásokká nőjjék ki magukat az autó- motorsport világában. „Munkám során látom, hogy az iparág új trendjeit nem elég ismerni, azokat fejleszteni is tudni kell. Igyekszem szemmel tartani és segíteni az innovatív vállalkozásokat, így most is izgatottan várom a programba jelentkező projekteket” – hangsúlyozta Talmácsi Gábor.

A kiválasztott csapatok öthetes online előadássorozaton vehetnek részt, valamint üzleti és szakmai mentorációt kapnak. A képzés második szakaszába továbbjutók további öthetes befektetési felkészítésben és akár 20 millió forintos kockázati tőkeberuházásban is részesülhetnek. A programot záró Demo Day-en, azaz befektetési ülésen a legjobb csapatok a potenciális befektetők és az autó-motorsport szakma képviselői előtt prezentálhatják a kezdőtőke befektetésének reményében.