Szinte eldőlt: jövőre 200 ezer forintra emelkedik a minimálbér és 260 ezerre a garantált bérminimum

Ha hozzávesszük a 4 százalékos szociális hozzájárulási adó csökkentéséhez a kiva mérséklését, illetve a helyi iparűzési adó (hipa) kiterjesztését, akkor nagyon közel kerültünk a megállapodás megkötéséhez – értékelte a helyzetet a VG-nek a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. Hangsúlyozta, hogy a kétszázezer forintos minimálbérről eddig se volt vita, a garantált bérminimum volt a kérdés, miután kevesellték a kormány által ígért 4 százalékos szocho csökkentést. Jelentős előrelépés történt a megállapodás felé, hogy a kormány elfogadta a kivára vonatkozó múlt heti javaslatukat. Ráadásul a célzottan a kisvállalatokat érintő kiva kiváltja a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást. Továbbra is az asztalon van a hipa kedvezmény jövő évre történő kiterjesztése, ami szintén a legkisebb vállalatokat érinti.

A hipát Perlusz László – mint korábban már többször is – nagyon igazságtalan adónak nevezte, mert árbevétel alapú, így a veszteségeket cégeket ugyanúgy sújtja, mint a nyereségeseket.

Évek óta mondjuk, hogy csökkenteni kell a hipát

– közölte. Ugyanakkor szerinte a kormánynak az önkormányzatok finanszírozására is oda kell figyelnie, hiszen a helyi önkormányzatok sokszor a vállalatok egyik legnagyobb megrendelői. Ha nehézzé válik a finanszírozási helyzetük az jelentősen érinti a cégeket is. Mészáros Melinda viszont arra mutatott rá, hogy a hipa alapját a bértömeg képezi, tehát ha ez emelkedik, az a hipát is növeli. Mint elmondta, a Pénzügyminisztérium is úgy számol, hogy az általános keresetnövekedést figyelembe véve nagyobb hipa-befizetések keletkeznek az önkormányzatoknál, mint a korábbi években. Ugyanakkor az önkormányzatokat finanszírozása azért is fontos, mert az idén elmaradt nagyon sok önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnál a béremelés, még csökkent is a reálbér, ez pedig hosszú távon nem tartható fenn – szögezte le.