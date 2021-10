A Millennium Tower II. irodaházban nyitja meg új fővárosi járó-, és fekvőbeteg ellátó központját a TritonLife Csoport – jelentette be Haraszti Péter, a TritonLife csoport alapítója és vezérigazgatója. Nagyon fontos lépés ez, hiszen ez az első olyan fővárosi központ, ahol fekvőbetegek ellátását is meg tudják oldani a TritonLife Róbert Magánkórházon kívül – mondta.

Fotó: KALLUS GYÖRGY/VG

A Duna-parti exkluzív lokáció a teljes ortopédiai, gerinc-, és kézsebészeti aktivitást, vagyis a TritonLife mozgásszervi sebészetét hivatott elsősorban kiszolgálni, az infrastruktúrát is ennek megfelelően alakítottuk ki

– mondta Fábián Lajos, a TritonLife csoport másik alapítója, elnöke és szakmai stratégiai vezetője. Elkezdtünk specializálódni, ami elkerülhetetlen ilyen ütemű fejlődés mellett. Hozzátette: a TritonLife Róbert Magánkórházban a 6 műtő, 4 szülőszoba, 70 ágy régen túl szűk keresztmetszet volt, és a rendkívül gyorsan fejlődő mozgásszervi sebészetünk alig fért már el az évi hatezer műtét és 1800 újszülött mellett. A TritonLife Csoport a lapunknak küldött közleménye szerint hamarosan egy harmadik fővárosi magánkórházat is nyit, és tervezik vidéki hálózatuk bővítését is. A magánellátó egyébként múlt héten jelentette be, hogy megnyitotta Debrecen után Szegeden is a magánkórházát. Az egészségügyi magánellátó országos hálózata hamarosan 12 egységgel fog rendelkezni.