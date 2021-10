A héten újabb, több mint 150 ezer adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett hazánkba – közölte a gyógyszercég. Ez már a 45. magyarországi szállítmány a két vállalat által fejlesztett, Cominarty nevű oltóanyagból, ezzel

a vállalat által hazánkba szállított vakcinaadagok mennyisége eléri a 9,9 milliót.

A Pfizer és a BioNTech a jelenlegi előrejelzések szerint 2021 végéig akár 3 milliárd adag Covid–19-vakcinát gyárt és szállít világszerte. Mostanáig több mint 1,7 milliárd adag oltóanyagot juttattak el a világ több mint 140 országába vagy területére.

Fotó: MTI/AP/Pfizer

Magyarország vonatkozásában a Pfizer tíz hónapja szállítja megbízható, heti rendszerességgel a Covid–9 elleni védekezést támogató vakcináját az oltópontokra.

Az első negyedévben több mint 1,.5 millió, a második negyedévben, jelentősen megnövelve a dózisok számát, több mint 4,6 millió, a harmadik negyedévben pedig 3,2 millió adag vakcinát szállított az országba.

Keddi adatok szerint 44 többségében idős, krónikus beteg halt meg koronavírus miatt az elmúlt egy napban, és újabb 1701 fertőzöttet is találtak. A koronavirus.gov.hu adatai szerint eddig 5 941 073 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 721 531-en a második, 1 millió 120 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták. Az oltás fontosságára hívják fel a figyelmet, hiszen a beoltottaknak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása esetükben általában jóval enyhébb.