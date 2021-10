A kérelmek kétharmada a tavaly októberben elindított program júniusi kibővítése óta érkezett be. Mostanra összesen akár 30 ezer regisztrált álláskereső munkába állását segítheti a kormányzati támogatás – jelentette be Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese hozzátette, hogy az igényelt 16 milliárdból több mint 13 milliárd forintot már meg is ítéltek az új munkavállalók felvételéhez.

Fotó: Shutterstock

A vállalkozások munkaerő támogatása 2020 őszétől eredetileg a 25 év alattiak és az alacsony iskolai végzettségűek alkalmazására ösztönözte a foglalkoztatókat.

Idén nyár eleje óta már minden, legalább egy hónapja regisztrált álláskereső elhelyezkedéséhez igényelhető az állami hozzájárulás.

A támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén havonta a bérköltség – vagyis a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adó – fele, de legfeljebb 100 ezer forint lehet. A munkaadók fél éven át így összesen akár 600 ezer forintot kaphatnak egy új kolléga felvétele után.

Szeptember közepétől új elemként igényelhető a 90 napos munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás is.

A vállalkozásoknak ennek fejében vállalniuk kell, hogy teljes- vagy legalább napi 4 órás részmunkaidőben foglalkoztatják, az első három hónapban minimum 120 órányi szakmai képzésben részesítik az alacsony végzettségűeket.

A munkáltató ezt követően igényelheti a 6 hónapon át járó vállalkozások munkaerő támogatását az álláskereső után.

A munkabér a képzési időszakhoz képest nem csökkenhet. A támogatási kérelmeket az alkalmazni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes, állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz lehet benyújtani. További részletes információk a munka.hu oldalon olvashatók.